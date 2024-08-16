نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احتجاجات عنيفة في الهند إثر اغتصاب وقتل طبيبة متدربة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تعرضت طبيبة متدربة للاغتصاب والقتل ما أشعل احتجاجات في عدة مدن هندية تخللها هجوم على إحدى كليات الطب.

وأحدث عشرات الأشخاص اضطرابات في حرم كلية طب "آر.جي.كار" في كلكتا، عاصمة ولاية البنغال الغربية في شرق الهند، وهاجموا المركبات ونهبوا أجنحة المرضى.



وقالت تقارير إعلامية إن العديد من عناصر الشرطة أصيبوا، فيما تم إطلاق الغاز المسيل للدموع.

واندلعت الاضطرابات عندما قالت الشرطة إنها عثرت على طبيبة متدربة (31 عاما)، تعرضت للقتل بعد الاغتصاب في التاسع من أغسطس الجاري.

وألقي القبض على أحد متطوعي الشرطة على خلفية الجريمة، وأحالت الشرطة القضية لمحققين فيدراليين بعدد صدور أمر قضائي بذلك.



على إثر ذلك، علقت المستشفيات الحكومية في عدة مدن في البلاد الخدمات الطبية باستثناء أقسام الطوارئ، حيث يطالب المحتجون بالعدالة، زاعمين أنه كان اغتصابا جماعيا وأن المزيد من الأشخاص متورطون.

وسجلت الشرطة الهندية 31516 بلاغا عن حالات اغتصاب عام 2022، بزيادة قدرها 20 بالمائة مقارنة بعام 2021، وفقا لمكتب سجلات الجرائم الوطنية.



وخوفا من فضائح قد تعقب جرائم العنف الجنسي، فضلا عن الافتقار إلى الثقة في الشرطة، قد تفضل النساء والفتيات عدم الإبلاغ عن العديد من الجرائم التي ترتكب بحقهن في الهند.



وتقول ناشطات معنيات بحقوق المرأة، إن المشكلة تزداد حدة بشكل خاص في المناطق الريفية، حيث ينتقص المجتمع أحيانا من ضحايا الاعتداء الجنسي وتنتاب الأسر مخاوف بشأن مكانتها الاجتماعية.

وأدان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أمس الخميس الفظائع التي ترتكب بحق النساء في البلاد