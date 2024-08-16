العالم اليوم - دماء على الأرض.. فيديو يرصد شجارا عنيفا في البرلمان التركي

انتم الان تتابعون خبر دماء على الأرض.. فيديو يرصد شجارا عنيفا في البرلمان التركي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 16 أغسطس 2024 09:25 مساءً - أصيب نائبان على الأقل في شجار عنيف نشب، الجمعة، في البرلمان التركي، خلال جلسة حول نائب معارض مسجون.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن الشجار اندلع عندما قام النائب ألباي أوزالان عن حزب العدالة والتنمية الحاكم بتوجيه لكمة إلى النائب المعارض أحمد سيك بينما كان الأخير ينتقد الحكومة بشأن النائب المعتقل جان أتالاي.

وتدخل نواب آخرون مما أدى إلى شجار عنيف بين عشرات النواب استمر قرابة نصف ساعة، حيث أصيب ما لا يقل عن نائبين معارضين بجروح طفيفة بعد أن تلقيا لكمات على أعينهما.

وأظهرت مقاطع فيديو منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي أن الأرضية تلطخت بقطرات الدم نتيجة الشجار العنيف.

وتم تعليق الجلسة البرلمانية التي كان من المقرر أن يدرس خلالها قرار المحكمة الدستورية بشأن استعادة ولاية النائب المعتقل جان أتالاي.

وانتخب أتالاي في مايو 2023 من زنزانته وتم تجريده من ولايته البرلمانية في يناير.

وحكم على المحامي المنتخب تحت راية حزب العمال التركي (يسار) في أبريل 2022 بالسجن 18 عاما بتهمة السعي مع رجل الأعمال عثمان كافالا والمحكوم عليه بالسجن مدى الحياة، لإطاحة الحكومة عام 2013 من خلال تظاهرات غير مسبوقة.

والنائب عن ولاية هاتاي (جنوب) الذي يرفض هذه الاتهامات، هو منذ عدة أشهر في صلب معركة قانونية بين اثنتين من أعلى المحاكم في تركيا.

وأمرت المحكمة الدستورية مرتين بالإفراج عن النائب البالغ 47 عاما بحجة أن حقه في "الحرية" و"الأمن الشخصي" وكذلك حقه في "أن ينتخب ويقوم بأنشطة سياسية قد انتهك".

وطعنت محكمة النقض في آراء المحكمة الدستورية التي صدرت في أكتوبر الماضي.

ثم دعم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان محكمة النقض متهما المحكمة الدستورية بـ "مراكمة الأخطاء"