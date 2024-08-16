نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخارجية الروسية: قصف المركز التجاري في دونيتسك عمل إرهابي مخطط له في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الخارجية الروسية أن قصف المركز التجاري في مدينة دونيتسك "عمل إرهابي مخطط له من قبل النازيين الجدد الأوكرانيين".

وقالت الخارجية في بيان لها، يوم الجمعة، إن "الهجوم الدنيء على المركز التجاري يعتبر عملا إرهابيا مخططا له من قبل النازيين الجدد الأوكرانيين وخطوة يائسة للقوات المسلحة الأوكرانية على خلفية التقدم المستمر للقوات الروسية على خط التماس".

وأضافت أن "الهدف منه قتل مواطنين مدنيين وإثارة الذعر. ومن الواضح أن كييف حصلت على شيك على بياض من الرعاة الغربيين لارتكاب أكبر عدد ممكن من الفظائع تجاه السكان المدنيين بهدف زعزعة الاستقرار داخل بلادنا".

وأشارت إلى أن "قسوة نظام كييف وأساليبه الإرهابية تؤدي إلى عكس ما يسعى إليه، حيث يتكاتف مواطنونا ضد المخاطر، ويزداد عدد المتطوعين الراغبين في التعاقد مع وزارة الدفاع الروسية وحماية الوطن".

وأضاف البيان: "ندين بحزم الأعمال الإرهابية البربرية الجديدة من قبل نظام كييف. وسيحدد التحقيق المجرمين الأوكرانيين الذين قصفوا المركز التجاري في دونيتسك وارتكبوا هجمات أخرى، ولا مفر من أن ينالوا العقاب القاسي على ما اقترفوه".

وأكدت الخارجية الروسية أن "ردنا سيكون شديدا بأكبر قدر ممكن. ونحن ندعو المجتمع الدولي والمنظمات الدولية... إلى إدانة القتل الجماعي للسكان الأبرياء في دونيتسك".

وكانت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية قد أعلنت عن تعرض مركز "غالاكتيكا" التجاري للقصف من قبل القوات الأوكرانية، يوم الجمعة، مما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 11 شخصا بجروح، حسب بيانات السلطات.