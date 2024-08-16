نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تركيا تنفي ادعاءات وزير الخارجية الإسرائيلي بشأن ثروة هنية البالغة 3 مليارات دولار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت السلطات التركية أن تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأن الرئيس رجب طيب أردوغان رفض تحويل نحو 3 مليارات دولار في بنوك تركيا إلى أبناء إسماعيل هنية محض افتراء.

وقالت الوزارة في بيان لها إن "منشور وزير الخارجية الإسرائيلي كاتس على مواقع التواصل الاجتماعي ضد الشهيد إسماعيل هنية ورئيسنا هو محض افتراء. هذه الكذبة تهدف إلى صرف الانتباه عن الإبادة الجماعية في غزة ولن تمنعنا من دعم الشعب الفلسطيني".

بدوره، أفاد مركز مكافحة المعلومات المضللة التركي أن رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الراحل، ليس لديه أي مدخرات في البنوك التركية.

وجاء في بيان للوزارة أن "تصريح وزير الخارجية الإسرائيلي، بأن الرئيس أردوغان رفض تحويل ثروته في البنوك التركية والبالغة نحو 3 مليارات دولار لأبناء هنية عار عن الصحة"، مضيفة أنه خلال لقاء مع أبناء هنية الأسبوع الماضي في اسطنبول، اكتفى الرئيس التركي بتقديم تعازيه لهم.

وقد تدهورت العلاقات بين إسرائيل وتركيا بشكل حاد منذ تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي احتدم في أكتوبر 2023. وتبادل الطرفان مرارا التصريحات القاسية وشتى الاتهامات.

وفي نهاية أكتوبر 2023، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية استدعاء الدبلوماسيين الأتراك من أجل إعادة تقييم العلاقات الإسرائيلية التركية. كما استدعت تركيا سفيرها من تل أبيب للتشاور.

وفي 31 يوليو الماضي، أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية مقتل هنية في طهران التي وصل إليها للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان.

وبحسب "حماس"، قُتل رئيس مكتبها السياسي في غارة إسرائيلية على مقر إقامته بطهران. ولم تتبنّ السلطات الإسرائيلية اغتيال هنية.