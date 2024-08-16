العالم اليوم - ارتفاع حصيلة ضحايا "كارثة النفايات" في أوغندا

انتم الان تتابعون خبر ارتفاع حصيلة ضحايا "كارثة النفايات" في أوغندا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 17 أغسطس 2024 01:22 صباحاً - انتُشلت أربع جثث إضافية من موقع انهيار مكب ضخم للنفايات في العاصمة الأوغندية كمبالا، ما يرفع عدد القتلى إلى 34 شخصا، وفق ما أعلنت الشرطة الجمعة.

وطمرت جبال من القمامة، يوم السبت، منازل وأشخاصا وماشية في مكب النفايات في كيتزي بعد انهيار المكب إثر هطول أمطار غزيرة.

وحذر نائب عن المنطقة من أن عدد المفقودين قد يرتفع.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الناطق باسم شرطة العاصمة باتريك أونياغو قوله "مع انتشال أربع جثث الخميس، يرتفع عدد القتلى إلى 34".

وأضاف أن إحدى الجثث التي اكتُشفت الخميس تعود إلى رجل مفقود منذ العام 2022 ويدعى عبد الناصر.

ومع اكتشاف الجثث، تنخفض حصيلة المفقودين إلى 35 بعدما كانت 39.

وكان رئيس بلدية كمبالا إيرياس لوكواغو اعتبر الحادث "كارثة وطنية" متهما مسؤولين فاسدين باختلاس أموال كان ينبغي أن تستخدم لصيانة المكب.

وأثار لوكواغو في وقت سابق مخاوف بشأن سلامة مكب النفايات في كيتيزي البالغة مساحته 36 فدانا والذي أنشئ في 1996 لجمع القمامة من كافة أنحاء كمبالا تقريبا.

وشهدت العديد من المناطق في أوغندا وأجزاء أخرى من شرق إفريقيا أخيرا تساقط أمطار غزيرة بما فيها إثيوبيا.