العالم اليوم - لبنان.. ارتفاع عدد قتلى الغارة الإسرائيلية في النبطية إلى 10

انتم الان تتابعون خبر لبنان.. ارتفاع عدد قتلى الغارة الإسرائيلية في النبطية إلى 10 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 17 أغسطس 2024 08:22 صباحاً - ارتفعت حصيلة القتلى في لبنان جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت وادي الكفور في قضاء النبطية إلى 10 قتلى و3 جرحى جلهم من أفراد الجالية السورية.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قالت، في وقت مبكر من يوم السبت، إن 6 أشخاص قتلوا وأصيب 3 في غارة إسرائيلية على مبنى سكني في مدينة النبطية بجنوب لبنان.

وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف مواقع عسكرية لحزب الله في منطقتي حنين ومارون الراس جنوبي لبنان.

كما أعلن قصف مستودع أسلحة تابع لحزب الله في منطقة النبطية جنوبي لبنان، وقصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي مناطق راميش ولافونا وكفرشوبا وعيتا الشعب في جنوب لبنان.

يشار إلى أن التوترات في المنطقة تصاعدت في الأسابيع القليلة الماضية بعد هجوم صاروخي على هضبة الجولان المحتلة أسفر عن سقوط قتلى، وألقت إسرائيل باللوم فيه على حزب الله.

وردت إسرائيل بقتل أحد كبار قادة حزب الله في ضواحي بيروت.

وتعهد حزب الله أيضا بالرد على إسرائيل، كما فعلت إيران، بسبب اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران.