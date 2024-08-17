العالم اليوم - وول ستريت تختتم أفضل أسبوع في العام مع تلاشي مخاوف الركود

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 17 أغسطس 2024 10:21 صباحاً - اختتمت الأسهم الأمريكية تعاملات، الجمعة، على ارتفاع لتواصل تسجيل أكبر مكاسب أسبوعية بالنسب المئوية هذا العام مع انحسار المخاوف من تباطؤ اقتصادي وتركيز المستثمرين على ندوة جاكسون هول الاقتصادية الأسبوع المقبل.

وسجل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 وناسداك سابع مكسب على التوالي مع تعافي الأسهم من خسائرها في هبوط حاد حدث قبل أسبوعين. وأكدت عمليات البيع التي أذكتها البيانات الاقتصادية الضعيفة وتزايد المخاوف من الركود، أن مؤشر ناسداك دخل منطقة التصحيح.

وسجلت المؤشرات الثلاثة أكبر مكاسب أسبوعية بالنسب المئوية منذ شهور، ليسجل مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وناسداك أول مكاسب أسبوعية في خمسة أسابيع.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 96.7 نقطة أو 0.24% إلى 40659.76. وربح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 أيضا 11.03 نقطة، أو 0.20%، إلى 5554.25. وزاد المؤشر ناسداك المجمع 37.22 نقطة، أو 0.21%، إلى 17631.72 نقطة.