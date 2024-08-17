عاجل:- تكدس شاحنات المساعدات الإنسانية في الجانب المصري إثر إغلاق معبر كرم أبوسالم

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أحمد جودة - القاهرة - تكدست مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية في الجانب المصري، اليوم السبت، بعد إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمعبر كرم أبوسالم جنوب رفح.

هذا الإغلاق جاء بدعوى أن اليوم هو عطلة في إسرائيل "للراحة والعبادة"، مما تسبب في تأخير كبير في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

إغلاق معبر كرم أبوسالم

وفقًا لمصادر في شمال سيناء، أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوابة المعبر من الجانب الآخر، مما أدى إلى تكدس شاحنات المساعدات في الجانب المصري.

هذا الإغلاق المفاجئ حال دون وصول المساعدات الضرورية إلى سكان غزة، الذين يعتمدون بشكل كبير على هذه المساعدات في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشونها.

الاحتلال الإسرائيلي وتعنت سلطات الاحتلال

أفاد المصدر بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعرقل إدخال المساعدات الإنسانية والغذائية إلى قطاع غزة.

هذه العرقلة تتسبب في تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، حيث تواجه المناطق المحاصرة صعوبات متزايدة في الحصول على الإمدادات الأساسية.

ويؤكد علي أن تعنت سلطات الاحتلال في فتح المعبر يعكس توترًا مستمرًا في جهود تقديم الدعم والمساعدات لسكان غزة.

الأوضاع في شمال سيناء

في سياق متصل، تمكّنت محافظات شمال سيناء من إخلاء شاحنات المساعدات من شوارع العريش وإصلاح بعض الطرق.

تأتي هذه الخطوات في إطار الجهود المبذولة للتعامل مع الأزمة الحالية وضمان وصول المساعدات إلى وجهتها بأسرع وقت ممكن.

موقف المساعدات الإنسانية

المساعدات الإنسانية والغذائية التي تكدست تشمل إمدادات ضرورية مثل الغذاء، الأدوية، والوقود، والتي تعتبر حيوية لتلبية احتياجات السكان في قطاع غزة.

وقد سبق هذا الإغلاق إدخال عدد قليل من الشاحنات المحملة بالوقود، وهو ما يسلط الضوء على الحاجة الماسة إلى استمرارية الدعم الإنساني.