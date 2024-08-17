العالم اليوم - لبنان.. إصابات باستهداف دراجة نارية بمسيرة إسرائيلية

انتم الان تتابعون خبر لبنان.. إصابات باستهداف دراجة نارية بمسيرة إسرائيلية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 17 أغسطس 2024 01:21 مساءً - سارعت إسرائيل، اليوم السبت، إلى الرد على القصف المكثف من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى، الذي استهدف للمرة الأولى مناطق مأهولة في شمال إسرائيل، بقصف استهدف دراجة نارية.

وأفادت مراسلتنا في لبنان بوقوع إصابات في استهداف إسرائيلي لدراجة نارية في منطقة قدموس شمال شرقي مدينة صور.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أنه معلومات أولية أشارت إلى غارة إسرائيلية بواسطة طائرة مسيرة استهدفت دراجة نارية في منطقة قدموس.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه "في أعقاب الإنذارات التي تم تفعيلها قبل قليل في منطقة أيليت هشاحر، تم رصد نحو 55 صاروخا اخترقت الأراضي اللبنانية، بعضها سقط في مناطق مفتوحة، ولم تقع إصابات".

وأضاف أنه نتيجة للصواريخ اندلعت عدة حرائق في المنطقة وتعمل فرق الإطفاء الآن على إخمادها.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى إصابة جندي بجروح خطيرة وآخر بجروح طفيفة، في وقت سابق من اليوم السبت، نتيجة إطلاق صاروخ عبر الأراضي اللبنانية وسقط في منطقة "مسكاف عام"، وتم إجلاء المقاتلين لتلقي العلاج الطبي في أحد المستشفيات، وتم إسعافهما وإبلاغ عائلاتهما.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت في وقت سابق عن وقوع إصابتين واندلاع حرائق في الجليل الأعلى جراء رشقة صواريخ أطلقت من جنوب لبنان.

وقال حزب الله، في بيان، إنه أدخل على جدول نيرانه منطقة "إييليت هشاحر"، وقصفها للمرة الأولى بصلية من صواريخ الكاتيوشا، وذلك ردا على استهداف المدنيين وقصف قرى جنوبية ومنازل، خصوصا في بلدة الكفور، ‌‏واسفرت عن سقوط قتلى وجرحى مدنيين من الجنسية السورية.

وفي وقت لاحق، أعلن حزب الله استهداف تجمع لجنود اسرائيليين ‏في موقع المرج بمسيرتين انقضاضيتين، مضيفا أنه أصاب التجمع بشكل مباشر، وأنه أوقع عددا من القتلى ‏والجرحى.