مقتل 15 جنديًا في كمين وسط مالي

مقتل 15 جنديًا في كمين وسط ماليقُتل خمسة عشر جنديا ماليا على الأقل، وأصيب عشرة آخرون، في كمين نصبه مسلحون للقوات العسكرية بمنطقة موبتي وسط مالي.

وذكرت مصادر عسكرية وسلطات المنطقة في مالي، في تصريحات متطابقة، أن "ما لا يقل عن 15 جنديا قتلوا في كمين نصبه لهم مسلحون، وأصيب عشرة"، مضيفةً أن هناك جنودا آخرين مفقودين، دون معرفة مصيرهم.

وأوضحت أن القتلى الـ15 هم من الحرس الوطني، وفق حصيلة مؤقتة، مرجحة أسر المسلحين عددا من العسكريين.

كما أكدت مقتل مجموعة من المسلحين لم يعرف عددهم حتى الآن، لافتة إلى أن الوقائع حصلت على بعد 5 كيلومترات من ديالاساغو.

تجدر الإشارة إلى أن مالي تشهد منذ عام 2012 هجمات دامية تنفذها مجموعات مسلحة وقطاع طرق وعصابات، وامتد العنف إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.