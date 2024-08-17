نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة الفلسطينية تعلن حصيلة جديدة لضحايا القصف الإسرائيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي للقطاع منذ الـ7 من أكتوبر إلى 40074 شخصا، والمصابين إلى 92537.

وقالت الصحة الفلسطينية في تقريرها اليومي إن 69 قتيلا و136 مصابا وصلوا إلى المستشفيات بعد استهداف الجيش الإسرائيلي منازلهم.

وأكدت وجود عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأهابت الصحة الفلسطينية "بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة".