نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سقوط 11 جنديًا وضابطًا إسرائيليين في كمين للمقاومة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مراسل RT بوقوع 11 جنديًا وضابطًا إسرائيليين في كمين مركب نصبته فصائل المقاومة في قطاع غزة، وأن مروحيات إسرائيلية وصلت إلى المكان لإجلاء القوة المستهدفة.

وأشار المراسل إلى أن "الحدث مازال مستمرا".

وفي أحدث الأنباء عن العملية، أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" عن "تفجير عبوتين مضادتين للأفراد في جيبين للقوات الإسرائيلية والاشتباك مع من تبقى من الجنود بالأسلحة الرشاشة وإيقاعهم بين قتيل وجريح في محيط الكلية الجامعية بحي تل الهوى جنوب مدينة غزة".

وأشارت "القسام" إلى رصد هبوط الطيران المروحي للإخلاء.

إلى ذلك، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن "حدث صعب" يجري حاليا في قطاع غزة دون الإتيان على تفاصيل أوسع حول الحادث، وكتب موقع "حدشوت بزمان" العبري: "إصابة 11 جنديا إسرائيليا بجراح متفاوتة جراء حدث أمني في غزة وبقية التفاصيل خاضعة للرقابة".

وأفاد الموقع العبري بمقتل جنديين إسرائيليين وإصابة ثالث بجروح خطيرة في انفجار عبوة ناسفة في معارك دائرة بقطاع غزة.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية أخرى عن "وقوع حدث أمني خطير ضد قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة حيث سقط قتيل على الأقل".

من جهتها، أعلنت "سرايا القدس" عن قصف موقع "رعيم" العسكري برشقة صاروخية.

كما أعلنت "ألوية الناصر صلاح الدين" الفلسطينية عن "قصف موقع قيادة وسيطرة العدو في محور "نتساريم" بصاروخين من طراز 107 ميليمتر".