روسيا تتوعد برد صارم.. أوكرانيا تستعد لتنفيذ ضربة على محطة كورسك النووية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 أغسطس 2024 05:25 مساءً - حذرت روسيا أوكرانيا، من رد فوري وصارم على أي محاولات من جانبها لضرب محطة كورسك للطاقة النووية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان صادر اليوم الاثنين: "إذا بدأ نظام كييف في تنفيذ خطط إجرامية تهدف إلى خلق وافتعال كارثة في الجزء الأوروبي من القارة بتلوث إشعاعي لمناطق شاسعة، فسيتم اتخاذ إجراءات عسكرية وفنية صارمة على الفور ردًا على ذلك".

وأكد البيان أن وزارة الدفاع تأخذ على محمل الجد المعلومات الواردة عبر القنوات المستقلة حول استعدادات كييف لشن هجوم على محطة كورسك للطاقة النووية.

وأضاف البيان أن الغرض من هذا الاستفزاز هو اتهام روسيا بـ"قصفها المحطة من أجل خلق المبرر لضرب منشآت الطاقة النووية الأوكرانية".

وأشارت الوزارة في بيانها "إننا نعتبر مثل هذه التصرفات التي يقوم بها نظام كييف بدعم من الرعاة الغربيين بمثابة انتهاك مباشر وواضح للاتفاقية الدولية التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها الصادر في 13 أبريل 2005 بشأن مكافحة أعمال الإرهاب النووي".

وحذرت الخارجية الروسية من استفزازات محتملة بقنابل قذرة قد تطلقها كييف على المحطتين.

وأعلنت الأجهزة الأمنية الروسية الليلة الماضية أن قوات كييف تخطط لمهاجمة محطتي كورسك وزابوروجيه للطاقة الكهرذرية بقنبلة قذرة، وأنها نقلت الرؤوس الحربية اللازمة إلى مقاطعة دنيبروبيتروفسك وسط أوكرانيا لهذا الغرض.