نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقعات وفاء حامد بتوقف الحرب في غزة بعد 27 يومًا تتحقق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة البث الإسرائيلية اليوم، انتهاء القتال في غزة عمليا، وهو ما توقعته خبيرة علم الفلك والطاقات، وفاء حامد، في 20 يوليو الماضي، بقولها إن "الحرب المستمرة في غزة ستتوقف بعد 27 يومًا أو 27 أسبوعًا".

وحلت حامد، الشهيرة بـ "سفيرة القلوب حياة الروح"، اليوم، ضيفة على برنامج "صباح البلد" الذي يُبث على شبكة قنوات صدى البلد، للحديث عن تحقق توقعها بانتهاء الحرب بالفعل بعد 27 يومًا، ووقف القتال المستمر منذ أكثر من 10 أشهر.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن مسؤولين أمنيين كبار في الجيش الإسرائيلي أن القتال في غزة انتهى عمليًا، وأن الوقت قد حان لإبرام صفقة للإفراج عن المحتجزين لدى حماس، مع إمكانية عودة الجيش الإسرائيلي إلى قطاع غزة عند توفر معلومات استخباراتية جديدة.

وتوقعت وفاء حامد، أن تشهد الفترة من 4 أغسطس حتى 19 أغسطس حوادث طبيعية عديدة، بما في ذلك توقف الطيران وانقطاع الإنترنت مجددًا كما حدث في الشهر الماضي، فضلًا عن تأثير كوكب المريخ، وكوكب النار والحروب، بالتزامن مع تراجع زحل، مشيرة إلى أن "النار، والهواء، والبحر" ستتفاعل بقوة بدءًا من منتصف أغسطس.

كما حذرت من احتمالية وقوع زلازل في بعض الدول، وهو ما تحققت بعد إعلان المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض عن زلزال بقوة 4.8 درجة ضرب الأردن وسوريا في الأيام الماضية، كما سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوقيزيقية، هزة أرضية على بعد 533 كيلومتر شمال شرق مدينة رفح.