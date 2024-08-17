نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حريق في مبنى سومرست هاوس التاريخي وسط لندن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت إدارة الإطفاء في لندن، إن 15 سيارة إطفاء ونحو 100 رجل إطفاء توجهوا لإخماد حريق اندلع اليوم السبت في مبنى سومرست هاوس وسط لندن حيث أمكن رؤية سُحب الدخان الأسود الكثيف في الأفق.

وذكرت الإدارة في بيان "تتصدى الطواقم لألسنة اللهب الموجودة في جزء من سقف المبنى"، مضيفة أن سبب الحريق لا يزال مجهولا.

ويعود تاريخ سومرست هاوس الواقع على ضفاف نهر التيمز إلى عام1547. وكان فيما سبق قصرا ملكيا وهو مركز ثقافي وترفيهي في الوقت الحالي.

ويقع في الجناح الشمالي من المبنى معرض كورتولد الذي يضم إحدى أعظم المجموعات الفنية في العالم.