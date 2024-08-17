نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيان أوروبي رباعي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا في بيان مشترك، اليوم السبت، أنها تؤيد بقوة "جهود الوساطة المستمرة التي تبذلها الولايات المتحدة ومصر وقطر لاستكمال الاتفاق على وقف إطلاق النار، والإفراج عن الرهائن، ويشجعنا النهج البناء الذي تم اتباعه حتى الآن".

وتابع البيان: "نرحب بحقيقة أن العمل الفني سيستمر في الأيام المقبلة، بما في ذلك الأحكام الإنسانية والترتيبات المحددة المتعلقة بالرهائن والمحتجزين، وأن كبار المسؤولين سيجتمعون بعد ذلك قبل نهاية الأسبوع المقبل، من أجل وضع اللمسات النهائية على الاتفاق"، وفقًا لما نقله وسائل إعلام إسرائيلية.

ودعا الوزراء جميع الأطراف إلى "مواصلة المشاركة بشكل إيجابي ومرن في هذه العملية. ونؤكد على أهمية تجنب أي عمل تصعيدي في المنطقة من شأنه أن يقوض فرصة السلام. هناك الكثير على المحك"، وأضافوا "نشدد على أهمية تجنب أي تصعيد في المنطقة يقوض جهود السلام".

وأكدت قطر ومصر والولايات المتحدة، في بيان مشترك، أمس الجمعة، أن الوسطاء قدموا اقتراحًا لإسرائيل وحماس لسد فجوات الخلاف المتبقية بين الجانبين، بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن.

وأشار البيان إلى أن اجتماعًا آخر سيعقد قبل نهاية الأسبوع المقبل في القاهرة، لبحث التوصل لاتفاق وفق الشروط المطروحة.