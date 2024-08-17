السودان يعلن تفشي وباء الكوليرا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الصحة السوداني، اليوم السبت، تفشي وباء الكوليرا، فيما تهطل منذ أسابيع أمطار غزيرة على السودان، الذي تمزقه الحرب منذ أكثر من 16 شهرًا.

وقال الوزير هيثم إبراهيم، في فيديو نشرته وزارته،: "نعلن أن هناك وباء الكوليرا في السودان نتيجة للأوضاع البيئية والماء غير الصالح للشرب في عدد من المواقع".

وأوضح أن القرار اتخذ "بحضور كل المعنيين على المستوى الاتحادي ووزارة الصحة في ولاية كسلا ووكالات الأمم المتحدة وعدد من الخبراء" بعد "عزل المايكروب خلال الفحص المعملي، وثبت أنه كوليرا".

ولفت إبراهيم إلى إن ولايتي كسلا والقضارف بشرق السودان هما الأكثر تضررًا من الوباء، دون أن يحدد عدد الحالات التي تم رصدها.

ويشهد السودان منذ عدة أسابيع أمطارا غزيرة، أدت إلى نزوح آلاف الأشخاص وظهور عدد من الأمراض، مع زيادة حالات الإسهال، خصوصًا بين الأطفال.

وفي ولاية كسلا، المتضررة بشكل خاص، دعت السلطات المجتمع الدولي إلى تقديم مساعدات "عاجلة" و"فورية".

والكوليرا هي عدوى إسهالية حادة تنتج من تناول طعام أو ماء ملوث ببكتيريا ضمة الكوليرا. ويتسبب المرض بالإسهال والجفاف الشديد، الذي قد يؤدي إلى الوفاة خلال ساعات.

وفي الفترة من مطلع العام إلى 28 يوليو 2024، تم الإبلاغ عن 307433 حالة إصابة بالكوليرا و2326 حالة وفاة في 26 دولة، وفق منظمة الصحة العالمية.

وفي السودان، تدور منذ أبريل 2023 حرب بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو.

وخلف القصف العشوائي لمناطق مأهولة بالسكان خلال النزاع عشرات الآلاف من القتلى، وأدى إلى تشريد أكثر من 10 ملايين شخص، وفق الأمم المتحدة.

كما تم اتهام الجانبان بنهب وعرقلة توزيع المساعدات الإنسانية، فضلا عن تدمير النظام الصحي الهش أصلًا، وتوقفت الغالبية العظمى من العمليات الإنسانية في حين تغرق البلاد في "واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في الذاكرة الحديثة"، وفقًا للأمم المتحدة.