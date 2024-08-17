نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماسك: الولايات المتحدة ستواجه مجاعة جماعية بسبب خطة هاريس لمكافحة ارتفاع الأسعار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أيد رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك اليوم السبت تقديرات خبير مالي بأن سكان الولايات المتحدة سيواجهون مجاعة هائلة إذا فازت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية.

وأعاد على صفحته على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" نشر تغريدة الخبير المالي التي وصف فيها تطور الوضع في قطاع الأغذية الأمريكي فيما لو بدأت هاريس تنفيذ برنامجها للحد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

ووفقا للخبير، في مثل هذا السيناريو، ستتوقف الولايات المتحدة عن الوجود كدولة، وسيعاني السكان الأمريكيون من جوع هائل، حيث ستنهار صناعة الأغذية في البلاد بسبب انعدام الربحية.

وكتب ماسك تعليقا على المنشور: "النتيجة الدقيقة".

وكشفت هاريس، يوم الجمعة، عن أجندتها الاقتصادية الخاصة، قائلة إنها إذا فازت في الانتخابات، فإنها تخطط لفرض حظر فيدرالي هو "الأول على الإطلاق" للتلاعب في أسعار المواد الغذائية وسط ارتفاع التضخم. كما أعلنت عزمها على فرض غرامات على الشركات التي "تستفيد من الأزمات" ومنح 25 ألف دولار لمشتري المنازل لأول مرة.

وفي وقت لاحق، انتقدت هيئة تحرير صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية هاريس وأدانتها بالاستهتار والنظرة "الخاطئة للغاية" إلى الاقتصاد. ونتيجة لهذا النهج، يواجه الاقتصاد الأمريكي انخفاضا في المعروض من المنتجات ورفوفا فارغة، كما يعتقد مؤلفو المقال، ويقارنون بين اقتراح هاريس الحالي وسياسات الرئيس الأمريكي السابق ريتشارد نيكسون في السبعينيات.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر المقبل. وتم ترشيح دونالد ترامب رسميا من قبل الحزب الجمهوري لمنصب رئيس الدولة. وستشارك هاريس نائبة الرئيس الحالي في الانتخابات كمرشحة عن الحزب الديمقراطي.