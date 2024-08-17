نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقرير عبري: وضع كريات شمونة أشبه بفيلم حربي ولم يبق فيها إلا 10% من المستوطنين الإسرائيليين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف موقع "واللا" العبري، في تقرير له، أن وضع كريات شمونة في شمال إسرائيل إثر تبادل إطلاق النار مع "حزب الله" اللبناني أشبه بفيلم حربي، ولم يبق فيها إلا 10% من المستوطنين.

وأفاد تقرير الصحفي إيلي أشكنازي الذي نشره موقع "واللا"، بأن معظم سكان كريات شمونة غادروا منازلهم قبل عشرة أشهر، خلال أيام قليلة، وهكذا، ظلت المدينة الواقعة في أقصى شمال إسرائيل لمدة تقارب العام صامتة ومهجورة بالكامل تقريبا.

كما تم إغلاق ملعب كرة القدم الخاص بالفريق الذي صعد إلى الدوري الممتاز، حيث يتدرب في وسط البلاد، فيما ينتشر لاعبو الفرق في عشرات المناطق المختلفة.