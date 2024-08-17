نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - ترامب: هناك من يعتقد أن باراك أوباما هو من يدير الولايات المتحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي السابق والمرشح في الانتخابات الرئاسية دونالد ترامب، إن هناك من يعتقد أن باراك أوباما هو من يدير الولايات المتحدة، مؤكدة على استعادة الحلم الأمريكي مرة أخرى.

أسواق الأسهم ستتهاوى حال فوز كمالا هاريس

وأوضح دونالد ترامب، أن أسواق الأسهم ستتهاوى في حال فوز كمالا هاريس في الانتخابات، مضيفًا أنه تم طرد الرئيس الحالي جو بايدن من الانتخابات المقبلة.

وأعلن دونالد ترامب، تطلعه إلى مناظرة مع كمالا هاريس، نائبة رئيس الولايات المتحدة، والمرشحة أمام ترامب بدلًا من الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقبلة، معلقًا عن المناظرة: "ستكون أسهل من بايدن".

وأكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستقوم بتأمين حدودها بشكل سريع جدا، مؤكدة هزيمة كمالا هاريس، نائبة رئيس الولايات المتحدة، وسيستعيد بلاده.