عاجل - لحظة تشييع جثامين القادة في كتائب القسام بجنين

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أحمد جودة - القاهرة - شيع المئات من الفلسطينيين جثامين القادة في كتائب القسام أحمد وليد أبو عرة ورأفت محمود دواسة في مستشفى جنين الحكومي.

لحظة تشييع جثامين القادة في كتائب القسام في جنين لحظة تشييع جثامين القادة في كتائب القسام في جنين (1) لحظة تشييع جثامين القادة في كتائب القسام في جنين (2) لحظة تشييع جثامين القادة في كتائب القسام في جنين (3)

وأصدرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، بيانًا جديدًا، بعد استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي، رأفت دواسي وأحمد أبو عرة، أحد قيادات كتائب القسام.

وقالت كتائب القسام في بيانها: "القادة رأفت دواسي وأحمد أبو عرة كانا المسؤولين عن التخطيط والتنفيذ عن عملية تفجير آلية النمر بجنين في يونيو الماضي والكمين الثلاثي المركب قرب قرية المطلة في يوليو 2024 وكذلك عملية الأغوار قبل أسبوع".