نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قطع التيار الكهربائي عن مناطق سكنية عدة بالكويت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت قطع التيار الكهربائي عن أجزاء من بعض المناطق السكنية خلال ساعة من الإعلان حفاظا على استقرار المنظومة الكهربائية في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأحد إن "المناطق التي سيتم قطع التيار في أجزاء منها هي الرابية وسعد العبدالله والفحيحيل والرقعي وجليب الشيوخ والرحاب وأبو حليفة والفنيطيس وصباح الأحمد البحرية".

وكانت الوزارة قد دعت في وقت سابق صباح اليوم الجميع إلى ترشيد استهلاك الكهرباء في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 5 مساء باتباع إرشاداتها بهذا الشأن لافتة إلى أنه سيتم الإعلان عن أي تحديثات جديدة خاصة بوضع الشبكة الكهربائية.

وأرجعت الوزارة سبب القطع إلى خلل حدث يوم أمس في إمدادات الوقود (الغاز) الذي أدى لخروج عدد من وحدات توليد الكهرباء في محطتي الصبية والدوحة الغربية للقوى الكهربائية وتقطير المياه