الخارجية الأمريكية: بلينكن يزور مصر الثلاثاء لبحث جهود الوصول لهدنة بغزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 18 أغسطس 2024 08:25 مساءً - قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الوزير أنتوني بلينكن، سيزور مصر الثلاثاء، لبحث الجهود المستمرة لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اللحظة الأولى لاندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بتكثيف اتصالات مصر مع جميع الأطراف ذات الصلة، وكذلك الأطراف الإقليمية والدولية منذ اليوم السابع من أكتوبر 2023، وحتى الآن، سواء على مستوى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أو وزارة الخارجية والجهات المعنية.

وقد أعلنت الخارجية الأمريكية أن الوزير وصل إلى إسرائيل، الأحد، في إطار الجهود الدبلوماسية المكثفة التي تبذلها واشنطن للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة من شأنه أن ينهي الحرب المستمرة على القطاع منذ أكثر من 10 أشهر.

تأتي زيارة بلينكن العاشرة للمنطقة منذ بدء الحرب في أكتوبر من العام الماضي بعد أيام من طرح الولايات المتحدة مقترحات لحل الأزمة في غزة تعتقد هي والوسيطان مصر وقطر أنها ستؤدي إلى سد الفجوات بين الطرفين المتحاربين.

ويشير المسؤولون الأمريكيون إلى وجود تفاؤل جديد بإمكانية إتمام الاتفاق، ولكنهم حذروا أيضاً من أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به.

وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية، إن بلينكن سيلتقي رئيس الاحتلال الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت، الاثنين.