نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - حماس: المقترح الجديد يستجيب لشروط نتنياهو خاصة رفضه لوقف لإطلاق النار والانسحاب الشامل من غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت حركة حماس، أن المقترح الجديد يستجيب لشروط نتنياهو ويتماهى معها وخاصة رفضه لوقف دائم لإطلاق النار والانسحاب الشامل من غزة.

وأضافت حركة حماس، أنها بعد أن استمعت للوسطاء عما جرى بالمباحثات الأخيرة في الدوحة تأكد لنا مرة أخرى أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لا يزال يضع العراقيل أمام التوصل لاتفاق.

وأعلنت حركة حماس، مطالبتها الوسطاء بتقديم خطة لتنفيذ ما وافقت عليه حتى لا تبقى المفاوضات تدور في حلقة مفرغة بسبب مماطلة نتنياهو

وأوضحت حركة حماس، أنها أبدت موافقتها على مقترح الوسطاء في مايو ورحبت بإعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن وبقرار مجلس الأمن ووافقت على مقترح الوسطاء في يوليو.

وتابعت حركة حماس، إنها تعاملت بكل مسؤولية مع جهود الوسطاء في قطر ومصر ومع كل مقترحات التوصل إلى اتفاق لوقف العدوان على شعبنا وإبرام صفقة تبادل.

هيئة البث: هناك اتفاق بين إسرائيل والوسطاء بخصوص معبر رفح وإمكانية رفض تحرير أسرى محددين

أكدت هيئة البث الإسرائيلية، أن هناك اتفاق بين إسرائيل والوسطاء بخصوص معبر رفح وإمكانية رفض إسرائيل تحرير أسرى محددين ونقاط انسحاب الجيش من القطاع

هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو منح وفد المفاوضات الذي سيتوجه إلى القاهرة صلاحيات ضيقة لا تتيح التوصل لاتفاقات

كما أعلنت منح رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وفد المفاوضات الذي سيتوجه إلى القاهرة صلاحيات ضيقة لا تتيح التوصل لاتفاقات.

هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو يبدى تشاؤمه من إمكانية إتمام الصفقة في نقاشات مغلقة

وأعلنت إبداء رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تشاؤمه من إمكانية إتمام الصفقة في نقاشات مغلقة مع وزراء حكومته وقال إن احتمالات النجاح ليست كبيرة.

زعيم المعارضة الإسرائيلية: إذا رغب نتنياهو في تحقيق صفقة تعيد المختطفين فلن يصدر بيانات صحفية كل 3 ساعات

أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، أنه إذا رغب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو فعلا في تحقيق صفقة تعيد المختطفين فلن يقوم بإصدار بيانات صحفية كل 3 ساعات تصعب عمل طاقم المفاوضات، وأنه ما يفعله مؤخرا هو تخريب متعمد وخطير لفرصة التوصل إلى صفقة.

الوفد الإسرائيلي المفاوض يحذر "نتنياهو" من الفشل بشأن المفاوضات

أطلع الوفد المفاوض رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، على التقدم المحرز وحذره من الفشل إذا أصر على الوجود العسكري بمحوري فيلادلفيا ونتساريم، حسب القناة 13 الإٍسرائيلية.

الفريق الإسرائيلي المفاوض يضع "نتنياهو" في مأزق: إما تسوية ملف محور فيلادلفيا أو عدم إعادة المختطفين

وأبلغ طاقم التفاوض رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أن الخيار إما تسوية ملف محور فيلادلفيا أو عدم إعادة المختطفين، حسب القناة 12 الإسرائيلية.

مسؤول كبير بإدارة بايدن: "بلينكن" سيؤكد لجميع الأطراف أهمية إتمام هذه الصفقة

أكد مسؤول كبير بإدارة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيؤكد لجميع الأطراف أهمية إتمام هذه الصفقة، مضيفًا أن المحادثات للتوصل لاتفاق هدنة وإعادة الرهائن من غزة وصلت الآن إلى نقطة تحول، حسب ما نشرته "رويترز".

فريق المفاوضات الإسرائيلي يحذر نتنياهو: "الجولة الحالية إذا تفجرت فمن غير المؤكد متى يمكن العودة إليها"

أبلغ طاقم المفاوضات الإسرائيلي، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بأنه لا يمكن القول إنهم يواصلون المفاوضات ما لم يحصل تقدم، وأن الجولة الحالية إذا تفجرت فمن غير المؤكد متى يمكن العودة إليها.

رد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، على الطاقم المفاوض بأن القرار بشأن المحادثات سياسي وليس أمنيا وأنه هو من سيتخذ القرار بشأن ذلك، حسب القناة 13 الإسرائيلية.

طاقم مفاوضات إسرائيل يحث "نتنياهو" على إبداء مرونة أكثر بشأن نقاط الخلاف للمضي نحو اتفاق

وحث طاقم المفاوضات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم على إبداء مرونة أكثر بشأن نقاط الخلاف للمضي نحو اتفاق، حسب القناة 13 الإسرائيلية.

إصابة الصحفية سلمى القدومي بنيران قوات الاحتلال قرب مدينة حمد شمال غرب خان يونس

وأصيبت الصحفية سلمى القدومي، مساء اليوم، بنيران قوات الاحتلال قرب مدينة حمد شمال غرب خان يونس.

تفاصيل مكالمة رئيس وزراء قطر وأمين عام الأمم المتحدة بشأن الحرب في غزة

وأعلنت وكالة الأنباء القطرية، إجراء رئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اتصالًا هاتفًيا مع أنطونيو جوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة؛ لبحث الأوضاع في غزة وجهود الوساطة لإنهاء الحرب.

كما بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية مع الأمين العام للأمم المتحدة جهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على قطاع غزة، بالإضافة إلى ضرورة التهدئة وخفض التصعيد في المنطقة.

وفد إسرائيل المفاوض يحرج نتنياهو: محور فيلادلفيا ليس مطلبا أمنيا بل شخصي له فقط

قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن الوفد المفاوض أخبر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن مطلبه بشأن محور فيلادلفيا ليس أمنيا بل مطلب سياسي لنتنياهو فقط.

مكتب نتنياهو: هناك تسريبات تضر بإمكانية التوصل إلى صفقة بشأن غزة

وأكد مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين، أن هناك تسريبات تضر بإمكانية التوصل إلى صفقة بشأن غزة

وقال مكتب نتنياهو، إن "نتنياهو" مصر على بقاء القوات الإسرائيلية في محور فيلادلفيا "لمنع حماس من إعادة التسلح".

وكالة الأنباء الفلسطينية: القيادة الفلسطينية تشرع بتحركاتها واتصالاتها للتحضير لتوجه عباس وأعضاء القيادة إلى قطاع غزة

وأعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية، تشرع القيادة الفلسطينية بتحركاتها واتصالاتها للتحضير لتوجه عباس وأعضاء القيادة إلى قطاع غزة.

شهيد وجرحى في استهداف جيش الاحتلال مواطنين وسط مخيم جباليا

كما أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، سقوط شهيد وجرحى في استهداف جيش الاحتلال مواطنين وسط مخيم جباليا.

مدير المستشفيات الميدانية في غزة يحذر من كارثة محققة تضرب أطفال غزة

كما أكد مدير المستشفيات الميدانية في غزة مروان الهمص، أنه من المرجح وجود 200 إصابة بشلل الأطفال في غزة، ومئات آلاف الأطفال دون سن العاشرة يحتاجون إلى لقاحات.

القناة 12 الإسرائيلية: مقتل حارس أمني تعرض لهجوم اليوم في المنطقة الصناعية قرب مستوطنة كدوميم

وأعلنت القناة 12 الإسرائيلية، مقتل حارس أمني تعرض لهجوم اليوم في المنطقة الصناعية قرب مستوطنة كدوميم.

قوات الاحتلال تقتحم قرية حجة شرقي قلقيلية بالضفة الغربية

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، قرية حجة شرقي قلقيلية في الضفة الغربية.

حزب الله يعلن تدمير التجهيزات التجسسية في موقع مسكاف عام

وأعلن حزب الله، استهداف التجهيزات التجسسية في موقع مسكاف عام بالأسلحة المناسبة، مما أدى إلى تدميرها.

غارة إسرائيلية على مدينة حمد السكنية غرب خانيونس جنوبي غزة

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، غارة جديدة على مدينة حمد السكنية غرب خانيونس جنوبي قطاع غزة.

الرئيس الكولومبي يوقع مرسوما يحظر تصدير الفحم إلى إسرائيل

وقع الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، مرسوما يحظر تصدير الفحم إلى إسرائيل للضغط على حكومة نتنياهو لإنهاء الحرب في غزة، مؤكدًا أن الفحم الكولومبي يصنعون منه القنابل لقتل أطفال فلسطين.

شاهد بالصور.. كتائب القسام تنشر مشاهد من الإغارة على قوات الاحتلال الموجودة في محور نتساريم جنوب غزة

كما نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد من الإغارة على قوات الاحتلال الموجودة في محور نتساريم جنوب حي تل الهوى جنوب مدينة غزة.

كتائب القسام تنشر مشاهد من الإغارة على قوات الاحتلال الموجودة في محور نتساريم جنوب غزة

كتائب القسام تنشر مشاهد من الإغارة على قوات الاحتلال الموجودة في محور نتساريم جنوب غزة

كتائب القسام تنشر مشاهد من الإغارة على قوات الاحتلال الموجودة في محور نتساريم جنوب غزة

القناة 12 الإسرائيلية عن المفاوضات: القضايا محل الخلاف هي محور فيلادلفيا وممر نتساريم

وأكدت القناة 12 الإسرائيلية، أنه لا توجد انفراجة في المفاوضات والقضايا محل الخلاف هي محور فيلادلفيا وممر نتساريم.

تركيا تعلق رسميا بشأن هجوم قوات الاحتلال على مراسل قناة "تي آر تي" عربي في غزة

وعلق نائب الرئيس التركي جودت يلماز، على استهداف جيش الاحتلال للصحفيين في قطاع غزة، بعد الهجوم الذي نفذته القوات الإسرائيلية على مراسل قناة "تي آر تي" عربي في القطاع، وقال إن استهداف إسرائيل للصحفيين لن يمكنها من التغطية على الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني.

إصابة 11 فلسطينيا جراء استهداف قوات الاحتلال بالنصيرات وسط قطاع غزة

وأصيب 11 فلسطينيا، مساء اليوم، جراء استهداف قوات الاحتلال بناية زقوت السكنية بالنصيرات وسط قطاع غزة.

تفاصيل زيارة أنتوني بلينكن في الشرق الأوسط

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الوزير أنتوني بلينكن سيتوجه إلى مصر، الثلاثاء، في إطار زيارته للشرق الأوسط.

كما أعلنت الخارجية الأمريكية، لقاء أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، غدا الاثنين، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو والرئيس الإسرائيلي ووزير الدفاع.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، منذ قليل، إلى تل أبيب، وذلك في إطار مواصلة جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وأكدت الخارجية الأمريكية، مساء الجمعة، أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل، ستحمل رسالة ضرورية على الحاجة الملحة لتجنب التصعيد في المنطقة أو تقويض إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأعلنت الخارجية الأمريكية، توجه أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، إلى إسرائيل لمواصلة جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

نتنياهو يدعو للضغط على السنوار لقبول مقترح الهدنة

ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، اليوم الأحد، إلى مزيد من الضغط على حركة حماس إزاء "رفضها" مقترح الهدنة في غزة.

وطالب نتنياهو حسب بيان لمكتبه إلى "توجيه الضغوط على حركة حماس"، مستنكرا "رفضها المتعنت" للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة، وذلك قبيل زيارة جديدة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل.

وقال نتانياهو إن "حماس حتى الآن مصرة على رفضها ولم ترسل حتى ممثلا لها إلى مفاوضات الدوحة. لذلك يجب أن يوجه الضغط على حماس و(رئيس مكتبها السياسي يحيى) السنوار، وليس على الحكومة الإسرائيلية".

ويقوم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بزيارة إلى إسرائيل، في إطار الجهود الدبلوماسية المكثفة التي تبذلها واشنطن للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة من شأنه أن ينهي الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المستمرة منذ 10 أشهر.

وتأتي زيارة بلينكن العاشرة للمنطقة منذ بدء الحرب في أكتوبر الماضي بعد أيام من طرح واشنطن مقترحات لحل الأزمة في غزة تعتقد هي والوسيطان قطر ومصر أنها ستؤدي إلى سد الفجوات بين الطرفين المتحاربين.

وقدمت الولايات المتحدة، الجمعة، في ختام المحادثات التي استمرت يومين بالدوحة، اقتراحا جديدا لإسرائيل وحماس في محاولة لسد الفجوات المتبقية والتوصل إلى اتفاق.

وأبدت حركة حماس رفضها، الجمعة، لما وصفته بـ "شروط جديدة" يتضمنها الاقتراح، ونددت، السبت، بـ "إملاءات أميركية".