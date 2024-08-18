نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - "فاشل وغير مسؤول ويجب عزله".. هجوم مرعب على نتنياهو بشأن مفاوضات غزة.. وحماس ترد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترقب وانتظار وحظر في تل أبيب، بالتزامن مع تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو غير المسؤولة حسب ما وصفها مسؤولين إسرائيليين، وما يفعله نتيجة لأسباب شخصية خاصة به فقط، بشأن مفاوضات غزة والوصول إلى اتفاق سريع مع الوسطاء مصر وقطر وأمريكا، ويأتي ذلك بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل، ومن المقرر أن يتجه إلى القاهرة الثلاثاء؛ لسرعة الوصول إلى حلول بشأن المفاوضات ووقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن.

شروط نتنياهو لإنجاز صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار

وأبلغ طاقم المفاوضات الإسرائيلي، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بأنه لا يمكن القول إنهم يواصلون المفاوضات ما لم يحصل تقدم، وأن الجولة الحالية إذا تفجرت فمن غير المؤكد متى يمكن العودة إليها، ورد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، على الطاقم المفاوض بأن القرار بشأن المحادثات سياسي وليس أمنيا وأنه هو من سيتخذ القرار بشأن ذلك.

كما حث طاقم المفاوضات نتنياهو اليوم على إبداء مرونة أكثر بشأن نقاط الخلاف للمضي نحو اتفاق، حسب القناة 13 الإسرائيلية.

الوفد الإسرائيلي المفاوض يحذر "نتنياهو" من الفشل بشأن المفاوضات، وأطلعه الوفد على التقدم المحرز وحذره من الفشل إذا أصر على الوجود العسكري بمحوري فيلادلفيا ونتساريم، حسب القناة 13 الإٍسرائيلية، كما أبلغ الوفد نتنياهو، أن الخيار إما تسوية ملف محور فيلادلفيا أو عدم إعادة المختطفين، حسب القناة 12 الإسرائيلية.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية، أن هناك اتفاق بين إسرائيل والوسطاء بخصوص معبر رفح وإمكانية رفض إسرائيل تحرير أسرى محددين ونقاط انسحاب الجيش من القطاع، كما أعلنت منح رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وفد المفاوضات الذي سيتوجه إلى القاهرة صلاحيات ضيقة لا تتيح التوصل لاتفاقات.

"يقودنا إلى الهاوية ويجب عزله".. ردود فعل إسرائيلية على شروط نتنياهو لإنجاز صفقة تبادل

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، أبرز ما جاء من تصريحات ورود الفعل الإسرائيلية على شروط نتنياهو لإنجاز صفقة تبادل، ووصفوها بأنها تقودهم إلى الهاوية ويجب عزله.

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حماس ترد على شروط نتنياهو لإنجاز صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار

من جهتها؛ أكدت حركة حماس، التزامها بما وافقت عليه في 2 يوليو والمبني على إعلان بايدن وقرار مجلس الأمن، وتحمل نتنياهو كامل المسؤولية عن إفشال جهود الوسطاء وتعطيل التوصل لاتفاق وكامل المسؤولية عن حياة أسراه جراء مواصلة عدوانه، وأن نتنياهو يضع شروطا ومطالب جديدة بهدف إفشال جهود الوسطاء وإطالة أمد الحرب.

وقالت حركة حماس، إن المقترح الجديد يستجيب لشروط نتنياهو ويتماهى معها وخاصة رفضه لوقف دائم لإطلاق النار والانسحاب الشامل من غزة.

وأضافت حركة حماس، أنها بعد أن استمعت للوسطاء عما جرى بالمباحثات الأخيرة في الدوحة تأكد لنا مرة أخرى أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لا يزال يضع العراقيل أمام التوصل لاتفاق.

وأعلنت حركة حماس، مطالبتها الوسطاء بتقديم خطة لتنفيذ ما وافقت عليه حتى لا تبقى المفاوضات تدور في حلقة مفرغة بسبب مماطلة نتنياهو

وأوضحت حركة حماس، أنها أبدت موافقتها على مقترح الوسطاء في مايو ورحبت بإعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن وبقرار مجلس الأمن ووافقت على مقترح الوسطاء في يوليو.

وتابعت حركة حماس، إنها تعاملت بكل مسؤولية مع جهود الوسطاء في قطر ومصر ومع كل مقترحات التوصل إلى اتفاق لوقف العدوان على شعبنا وإبرام صفقة تبادل.