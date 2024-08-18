عاجل - مصادر: وزير المعادن السوداني محمد بشير أبونمو سيرأس وفد بلاده الذي سيتوجه إلى القاهرة غدا للمشاورات بشأن تنفيذ اتفاق جدة

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أحمد جودة - القاهرة - أفادت مصادر سودانية، بأن وزير المعادن السوداني محمد بشير أبونمو سيرأس وفد بلاده الذي سيتوجه إلى القاهرة غدا للمشاورات بشأن تنفيذ اتفاق جدة، حسب وسائل إعلام عربية.

من جهته؛ قال محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع في السودان، في تصريحات صحفية سابقة، إن الشعب السوداني يواجه تحديات كبيرة بسبب الحرب التي أشعلتها الحركة الإسلامية وقياداتها في القوات المسلحة.

وأكد أنه "أثناء وجود وفدنا المفاوض في جنيف لإيجاد حل للأزمة تركز عصابة بورتسودان على الحفاظ بامتيازاتها ومصالحها الخاصة"، مضيفًا أنهم "ملتزمون بالتفاوض كمبدأ أساسي واستراتيجي لتحقيق الاستقرار في بلادنا ولذا استجبنا لكل المبادرات الإقليمية والدولية".

وأوضح قائد قوات الدعم السريع، أنه "لن نسمح لمجموعة من الجنرالات المرعوبين الهاربين من العاصمة أن يتحكموا في مصير شعبنا"، داعيًا السودانيين والمجتمع الدولي لاتخاذ موقف حاسم إزاء استهتار قادة المؤسسة العسكرية بمعاناة ملايين السودانيين.