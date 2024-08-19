نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسكو: قاذفة قنابل اقتربت "بشكل خطير" من طائرة روسية فوق سوريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية نقلًا عن مسؤول عسكري روسي في سوريا، قوله إن قاذفة قنابل تابعة للتحالف، الذي تقوده أمريكا في سوريا، اقتربت "بشكل خطير" من طائرة استطلاع روسية، فوق محافظة حمص، الأحد.

وقال الكابتن أوليج إجناسيوك نائب رئيس "المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا": "اقتربت قاذفة قنابل من طراز (إف/إيه-18) تابعة للتحالف على نحو خطير من طائرة من طراز (أن-30) تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية".

وأضاف أن "الطائرة الروسية كانت تقوم برحلة مخطط لها في المجال الجوي السوري"، متابعًا: "أظهر الطاقم الروسي احترافية عالية، واتخذ على الفور التدابير اللازمة لمنع الاصطدام".

وذكرت وكالة "تاس" أن "الحادثة وقعت فوق منطقة التنف في محافظة حمص.

وتملك الولايات المتحدة قاعدة عسكرية في منطقة "التنف" السورية عبر الحدود مع الأردن.