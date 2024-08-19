بلينكن: مفاوضات غزة الحالية ربما تكون الأخيرة لوقف إطلاق النار وإعادة المحتجزين

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 أغسطس 2024 12:59 مساءً - حذّر أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الاثنين، من أن المفاوضات الجارية بشأن هدنة في قطاع غزة هي "ربما آخر" فرصة للتوصل إلى وقف إطلاق نار في الحرب المستمرة منذ أكثر من 10 أشهر في قطاع غزة.

وقال بلينكن، خلال لقائه الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، في زيارته التاسعة إلى المنطقة منذ اندلاع الحرب 7 أكتوبر : "إنها لحظة حاسمة، على الأرجح أفضل وربما آخر فرصة لإعادة المحتجزين إلى ديارهم والتوصل إلى وقف إطلاق نار ووضع الجميع على طريق أفضل إلى سلام وأمن دائمين".

وحث وزير الخارجية الأمريكي، إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية على عدم إخراج الجهود من أجل هدنة في غزة عن المسار.

وأضاف بلينكن الذي التقى صباحًا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، في تل أبيب: "حان الوقت لكي نتأكد من عدم اتخاذ أي طرف خطوات قد تخرج العملية عن المسار".

وتأتي زيارة بلينكن العاشرة لمنطقة الشرق الأوسط، منذ بدء الحرب أكتوبر الماضي، بعد أيام من طرح الولايات المتحدة مقترحات لحل الأزمة في غزة.

ولم تتوقف اتصالات مصر مع مختلف الأطراف - خاصة إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وحركة حماس - للحفاظ على مسار المفاوضات الجارية وتجنب التصعيد، وهي مستمرة في هذا الجهد حتى يصبح اتفاق الهدنة ووقف إطلاق النار واقعًا على الأرض.