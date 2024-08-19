العالم اليوم - موانئ دبي: شركة بريطانية تستثمر 35 مليون دولار بالكونغو

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 19 أغسطس 2024 04:21 مساءً - قالت مجموعة موانئ دبي العالمية "دبي بي ورلد" إن مؤسسة "بريتيش إنترناشيونال إنفستمنت" البريطانية، - مؤسسة تمويل مشاريع التنمية والمستثمر الرئيسي في المملكة المتحدة - تلتزم، باستثمار نحو 35 مليون دولار لتطوير المرحلة الأولى من ميناء "بنانا" الجديد، أول ميناء حاويات في المياه العميقة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقالت موانئ دبي العالمية، في بيان صحفي اليوم، أن هذا الاستثمار في ميناء بنانا يأتي في ظل الشراكة مع "بريتيش إنترناشيونال إنفستمنت" ، والتي بدأت بتحديث وتوسعة الموانئ في كلٍ من دَكَار السنغال والسخنة مصر وبربرة "أرض الصومال" في عام 2021. إلى جانب عدد من الموانئ الأخرى التي تشملها هذه الشراكة، على أن تحظى مؤسسة بريتيش إنترناشيونال إنفستمنت المستثمر بنصيب الأقلية في الميناء الجديد.

وستعمل الموانئ الثلاثة في إطار اتفاقية الشراكة الأصلية بين مؤسسة بريتيش إنترناشيونال إنفستمنت البريطانية ومجموعة موانئ دبي العالمية على تحسين وصول السلع الحيوية إلى حوالي 35 مليون شخص، ودعم 5 ملايين وظيفة وخلق 138 ألف وظيفة جديدة، بالإضافة إلى توفير 51 مليار دولار لإجمالي التجارة بحلول عام 2035.

وسيعزز ميناء "بنانا" للحاويات من التجارة الدولية لجمهورية الكونغو، ويمكنها من الوصول المباشر إلى الأسواق الدولية، مما يعود بالنفع على الملايين من سكانها.

وجاري تطوير الميناء على مراحل متعددة، على أن تزيد قدرته الاستيعابية تدريجياً وسيتم ربطه بشبكة بنية تحتية إضافية، تشمل منطقة حرة وبنية تحتية لوجستية متعددة الوسائط في أكبر المدن في الدولة، بما في ذلك العاصمة الكونغولية كينشاسا، التي يبلغ سكانها نحو 17 مليون نسمة، عبر مدينتي بوما وماتادي.

وقال كريس تشيجيوتومي، المدير الإداري ورئيس منطقة إفريقيا لمؤسسة بريتيش إنترناشيونال إنفستمنت.. إن الأثر التنموي الهائل للاستثمار في الموانئ يبدو واضحاً وجلياً فبينما تشكل إفريقيا سدس سكان العالم، فإنها تستحوذ على 4 في المائة فقط من حجم شحن الحاويات العالمي لافتا إلى أن الموانئ تعد شريان الحياة الذي يعزز الرخاء والرفاهية لملايين الأشخاص في جميع أنحاء القارة على المدى البعيد ولهذا يعد ذلك الاستثمار جزءاً من التزام بريتيش إنترناشيونال إنفستمنت الدائم لتطوير القطاعات الرئيسية في إفريقيا، مع وجود المزيد من المشاريع قيد التطوير في المنطقة.

من جانبه، قال محمد أكوجي، المدير التنفيذي لمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا في مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد".. " نتطلع عن كثب لمواصلة شراكتنا مع مؤسسة بريتيش إنترناشيونال إنفستمنت في تطوير ميناء بنانا ويعد هذا المشروع خطوة حاسمة نحو تعزيز البنية التحتية التجارية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ودفع عجلة الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة".