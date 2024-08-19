لافروف: لن يكون هناك مفاوضات مع كييف بعد الهجوم على كورسك

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أحمد جودة - القاهرة - صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن الرئيس فلاديمير بوتين أكد أنه لن يكون هناك مفاوضات مع كييف بعد الهجوم الأوكراني على مقاطعة كورسك الروسية.

وأشار لافروف في مقابلة مع الصحفي بافيل زاروبين إلى أن "الرئيس (فلاديمير بوتين) قال بوضوح شديد إنه بعد بدء الهجمات على مقاطعة كورسك، وليس حتى الهجمات، بل غزو أراضي كورسك، لا يمكن الحديث عن أي مفاوضات، والرئيس قال أيضا عبارة مهمة جدا أود أن ألفت الانتباه إليها: سنقوم بالتأكيد بتقييم هذا الوضع قريبا جدا".

وتواصل القوات الروسية التصدي للهجوم الذي شنه الجيش الأوكراني على أراضي كورسك صباح 6 أغسطس، فيما أعلنت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب السبت الماضي فرض نظام عمليات مكافحة الإرهاب في مقاطعات كورسك وبيلغورود وبريانسك الروسية بسبب زيادة مستوى التهديدات الإرهابية من أوكرانيا.

وتم فرض نظام عمليات مكافحة الإرهاب في مقاطعات كورسك وبيلغورود وبريانسك، وفي مقاطعة كورسك تم فرض حالة طوارئ من المستوى الفيدرالي.

ومن جانبها، تواصل القوات الروسية تطهير المناطق الحدودية في مقاطعة كورسك، حيث بلغت خسائر الجانب الأوكراني حتى أول أمس السبت 3160 قتيلا ومئات الجرحى والأسرى، و44 دبابة ومئات المدرعات و5 منصات للدفاع الجوي و6 راجمات صواريخ بينها 3 "هيمارس" أمريكية