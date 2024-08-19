شهداء وجرحى بقصف صهيوني على غزة

شهداء وجرحى بقصف صهيوني على غزةاستشهد تسعة فلسطينيين، وأصيب أخرون ، مساء اليوم الاثنين، بعد استهداف العدو الصهيوني لمواطنين غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أفادت مصادر طبية في غزة، باستشهاد خمسة مواطنين وإصابة أخرون بجروح مختلفة، بعد استهداف طائرة صهيونية تجمعا للمواطنين قرب نقطة توزيع انترنت بجانب منطقة أبراج النمساوي غرب مدينة خان يونس.

واستشهد أربعة مواطنين وأصيب عدد آخر، بعد قصف طيران العدو مركبة مدنية في حي التفاح شرق مدينة غزة.

كما قصفت مدفعية العدو الصهيوني حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

وخلال الـ 24 ساعة الماضية ارتكب جيش العدو ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات.

يذكر أن جيش العدو يواصل لليوم الـ 318 على التوالي، حرباً على قطاع غزة، برا وبحرًا وجوًا، إذ ارتكب افظع المجازر على مرأى من العالم، فضلاً عن تدمير شبه كلي لمناطق وأحياء سكنية شمال ووسط وجنوب القطاع.

