العالم اليوم - بلينكن: هذه الفرصة الأخيرة لإعادة الرهائن ووقف إطلاق النار

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 19 أغسطس 2024 07:53 مساءً - قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الاثنين، إن المفاوضات الحالية بشأن غزة، هي الفرصة الأخيرة لإعادة الرهائن والتوصل لوقف إطلاق النار.

وأوضح بلينكن أن الوقت قد حان للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإعادة الرهائن وتخفيف معاناة الفلسطينيين بعد أكثر من 10 أشهر من القتال المدمر في غزة.

تأتي الجولة الطارئة التاسعة التي يقوم بها بلينكن للشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب، بعد أيام من تعبير وسطاء منهم أميركيون عن "تفاؤل متجدد" بشأن اقتراب التوصل لاتفاق.

وقال بلينكن قبيل عقد محادثات مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، في تل أبيب: "هذه لحظة حاسمة، وربما تكون الفرصة الأفضل، وربما الأخيرة، لإعادة الرهائن، والتوصل لوقف إطلاق النار، ووضع الجميع على مسار أفضل للسلام والأمن الدائمين".

وأضاف أنه "حان الوقت للتأكد من عدم اتخاذ أي شخص لأي خطوات من شأنها أن تعرقل هذه العملية، نعمل على التأكد من عدم وجود تصعيد، وعدم وجود استفزازات، وعدم وجود أفعال تبعدنا عن إتمام هذه الصفقة بأي شكل من الأشكال، أو تصعيد للصراع إلى أماكن أخرى، وبشدة أكبر".

والتقى بلينكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمدة ساعتين ونصف، الاثنين، كما التقى وزير الدفاع يوآف غالانت في وقت لاحق من نفس اليوم.

كانت حركة حماس قد قالت إن نتنياهو وضع العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق من خلال المطالبة بشروط جديدة، واتهمته بالسعي لإطالة أمد الحرب.

واضافت أن العرض الأخير الذي قدمه الوسطاء كان بمثابة خنوع لإسرائيل، وأن "الاقتراح الجديد يستجيب لشروط نتنياهو".