نتنياهو : ملتزمون بـ مقترح بايدن بشأن صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 أغسطس 2024 08:00 مساءً - أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لـ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، التزام إسرائيل بالمقترح الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم الإثنين أن "نتنياهو" أشار إلى إصرار إسرائيل بكل ثبات، على أن يلبي المقترح الأمريكي احتياجاتها الأمنية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي قد وصل إلى إسرائيل يوم أمس الأحد، في زيارة تهدف إلى تكثيف الضغط الدبلوماسي للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة الأسبوع المقبل.