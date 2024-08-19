لاروف: زيلينسكي لم يكن يتجرأ على مهاجمة كورسك إلا بموافقة الولايات المتحدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 أغسطس 2024 08:00 مساءً - قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لم يكن ليتجرأ على مهاجمة منطقة كورسك الروسية لو لم تطلب منه الولايات المتحدة ذلك.

وأضاف لافروف في تصريحات إعلامية: "من الواضح تمامًا للجميع أن زيلينسكي لم يكن ليفعل هذا أبدًا، وهذا بالتأكيد قرار زيلينسكي، لأنه يتفاخر الآن بأنه يخلق منطقة عازلة ويضر بالدولة الروسية، ولم يكن ليتجرأ على القيام بذلك لو لم تكن قد صدرت إليه تعليمات بذلك من الولايات المتحدة".

وأضاف وزير الخارجية الروسي، أن وزارة الدفاع الروسية مسؤولة عن تقييم الوضع العسكري وتطلع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بانتظام على الوضع في المنطقة.

وشبه لافروف تصريحات الأوكرانيين حول من أعطى الضوء الأخضر للهجوم على منطقة كورسك بـ "ثرثرة طفل".

وبدأت القوات الأوكرانية هجومًا كبيرًا على منطقة كورسك في 6 أغسطس، وصدرت تحذيرات الهجوم الصاروخي مرارًا وتكرارًا في المنطقة منذ ذلك الحين، وأعلنت الحكومة الروسية حالة الطوارئ على المستوى الفيدرالي هناك.

ووفقًا لأحدث البيانات، أصيب أكثر من 140 شخصًا، بينهم 10 أطفال، في القصف وتم نقلهم إلى المستشفيات. تم إيواء أكثر من 10 آلاف نازح من المناطق الحدودية في المنطقة في مراكز إيواء مؤقتة.

وبجسب وزارة الدفاع الروسية، فقدت أوكرانيا أكثر من 3460 جنديا و50 دبابة و45 ناقلة جنود مدرعة منذ بدء القتال في منطقة كورسك. وتستمر عملية تدمير التشكيلات الأوكرانية.