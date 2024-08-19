نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير أنقرة بالقاهرة يعلن عن زيارات متبادلة للموانئ بين مصر وتركيا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أقام السفير صالح موطلو شن سفير تركيا في القاهرة حفل استقبال على متن سفينة بمشاركة العديد من شخصيات مصرية بارزة وسلطات الإسكندرية المدنية والعسكرية وممثلي البعثات الدبلوماسية والملحقين العسكريين.
وقال السفير شن في كلمته خلال حفل الاستقبال "زارت سفينتنا العسكرية اليابان بمناسبة الذكرى المئوية للعلاقات الدبلوماسية بين تركيا واليابان. وقامت بالعديد من الزيارات الودية لدول صديقة في طريق عودتها حيث زارت قطر على سبيل المثال ".
وأشار السفير شن إلى أن السفينة Kınalıada التي يبلغ طولها 100 متر تقريبًا وعرضها 14.42 مترًا ووزنها 2465 طنًا، سُميت على اسم الجزيرة الواقعة في بحر مرمرة مضيفا إن السفينة تم إنتاجها في ترسانة إسطنبول عام 2016. ودخلت الخدمة عام 2019. مبيننا إنه ا إن من انتاج الصناعات الدفاعية التركية المحلية الوطنية.
وأوضح السفير شن أن زيارة السفينة لميناء الإسكندرية تأتي في إطار علاقات الصداقة والأخوة بين البلدين.مشيرا إلى إنه سيجرى تدريب بحري عابر بين السفينة Kınalıada ووحدات القوات البحرية المصرية في نطاق الاسطول الشمالي.
وقال السفير شن إنه بعد الزلزال الذي وقع في تركيا عام 2023، قامت السفينة العسكرية المصرية "حلايب" بزيارة ميناء مرسين وأضاف السفير شن أنه ستكون هناك زيارات متبادلة للموانئ في الفترة المقبلة.
وقال السفير شن إنه تحت قيادة كلا من رئيسنا رجب طيب أردوغان والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تستمر العلاقات بين البلدين في التطور شاملة كافة المجالات من الاقتصاد إلى الثقافة، ومن السياحة إلى الصناعة، ومن التعليم إلى الصحة.
وقال إنه سيتم التوقيع على اتفاقيات بشأن الجوانب التجارية والاقتصادية والثقافية والصحية في اجتماع المجلس الاستراتيجي رفيع المستوى الذي سيعقد برئاسة الرئيس اردوغان والرئيس السيسي.