نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير أنقرة بالقاهرة يعلن عن زيارات متبادلة للموانئ بين مصر وتركيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقام السفير صالح موطلو شن سفير تركيا في القاهرة حفل استقبال على متن سفينة بمشاركة العديد من شخصيات مصرية بارزة ‏وسلطات الإسكندرية المدنية والعسكرية وممثلي البعثات الدبلوماسية والملحقين العسكريين‎.

وقال السفير شن في كلمته خلال حفل الاستقبال "زارت سفينتنا العسكرية اليابان بمناسبة الذكرى المئوية للعلاقات الدبلوماسية بين ‏تركيا واليابان. وقامت بالعديد من الزيارات الودية لدول صديقة في طريق عودتها حيث زارت قطر على سبيل المثال‎ ".‎

وأشار السفير شن إلى أن السفينة ‏Kınalıada‏ التي يبلغ طولها 100 متر تقريبًا وعرضها 14.42 مترًا ووزنها 2465 طنًا، ‏سُميت على اسم الجزيرة الواقعة في بحر مرمرة مضيفا إن السفينة تم إنتاجها في ترسانة إسطنبول عام 2016. ودخلت الخدمة ‏عام 2019. مبيننا إنه ا إن من انتاج الصناعات الدفاعية التركية المحلية الوطنية. ‏‎ ‎

وأوضح السفير شن أن زيارة السفينة لميناء الإسكندرية تأتي في إطار علاقات الصداقة والأخوة بين البلدين‎.‎مشيرا إلى إنه ‏سيجرى تدريب بحري عابر بين السفينة ‏Kınalıada‏ ووحدات القوات البحرية المصرية في نطاق الاسطول الشمالي. ‏

وقال السفير شن إنه بعد الزلزال الذي وقع في تركيا عام 2023، قامت السفينة العسكرية المصرية "حلايب" بزيارة ميناء ‏مرسين وأضاف السفير شن أنه ستكون هناك زيارات متبادلة للموانئ في الفترة المقبلة‎.

وقال السفير شن إنه تحت قيادة كلا من رئيسنا رجب طيب أردوغان والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تستمر العلاقات بين البلدين ‏في التطور شاملة كافة المجالات من الاقتصاد إلى الثقافة، ومن السياحة إلى الصناعة، ومن التعليم إلى الصحة‎.

وقال إنه سيتم التوقيع على اتفاقيات بشأن الجوانب التجارية والاقتصادية والثقافية والصحية في اجتماع المجلس الاستراتيجي ‏رفيع المستوى الذي سيعقد برئاسة الرئيس اردوغان والرئيس السيسي‎.‎