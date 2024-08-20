العالم اليوم - قيادي في حماس: لا حاجة لمفاوضات جديدة والسنوار يواكب التفاوض

انتم الان تتابعون خبر قيادي في حماس: لا حاجة لمفاوضات جديدة والسنوار يواكب التفاوض من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 20 أغسطس 2024 02:18 صباحاً - انتقد أسامة حمدان، القيادي في حركة حماس، تصريح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الإثنين، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل اقتراحا محدثا بشأن وقف إطلاق النار في غزة، قائلا إنه "يثير التباسات كثيرة" لأنه "ليست الورقة التي قدمت لنا وليست التي وافقت عليها حركة حماس".

وأبلغ حمدان رويترز بأن حماس أكدت بالفعل للوسطاء بأنها لا تحتاج "إلى مفاوضات جديدة ولا أفكار جديدة وهناك مقترح وافقنا عليه ونحتاج إلى تطبيقه ويستند إلى مقترح (الرئيس الأميركي جو) بايدن أيضا".

كما قال القيادي في حماس أن "التواصل مع السنوار له أدواته وآلياته وبالتأكيد الظروف الأمنية تترك أثرا على حرصنا على ألا يطاله العدو لكن هذه الاتصالات تتم بطريقة سلسة ومرضية وتحقق الهدف".

وتابع: "السنوار كان مواكبا لعملية التفاوض وكان مباركا لها وكان شريكا في صناعة القرارات المتعلقة بها".

وكان بلينكن قال في وقت سابق الإثنين إن نتنياهو قبل اقتراحا قدمته واشنطن بهدف وقف إطلاق النار في غزة، داعيا حماس إلى قبوله أيضا.

وذكر للصحفيين: "خلال اجتماع بناء للغاية مع رئيس الوزراء نتنياهو اليوم، أكد لي أن إسرائيل تقبل اقتراح سد الفجوات وأنه يدعمه".

وأضاف: "يتعين الآن على حماس أن تفعل الشيء نفسه، وبعد ذلك يتعين على الطرفين بمساعدة الوسطاء -الولايات المتحدة ومصر وقطر- أن يجتمعا ويكملا عملية التوصل إلى تفاهمات واضحة حول سبل تنفيذ الالتزامات التي تعهدوا بها بموجب هذا الاتفاق".