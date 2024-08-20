نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - فلسطين مباشـر.. مقاومون يطلقون النار صوب نقطة جبل جرزيم الإسرائيلية جنوبي نابلس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أضرم مقاومون، في الساعات الأولى من صباح اليوم، النار صوب نقطة جبل جرزيم الإسرائيلية جنوبي نابلس.

غارة إسرائيلية على مخيم البريج وسط غزة وسقوط 5 شهداء

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، سقوط 5 شهداء وعدد من المصابين، في الساعات الأولى من صباح اليوم، في غارة إسرائيلية على مخيم البريج وسط قطاع غزة.

قوات الاحتلال تقتحم بلدات في رام الله والضفة الغربية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الأولى من صباح اليوم، بلدة حجة شرقي قلقيلية وبيرزيت شمالي رام الله وقرية قبيا غربي رام الله في الضفة الغربية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال، بلدات صانور وجبع وسيلة الضهر بمحافظة جنين في الضفة الغربية.

حماس: حديث واشنطن بشأن قبول نتنياهو للمقترح المحدث "يثير الغموض" لأنه مغاير لما تم الاتفاق عليه

وقال القيادي في حماس أسامة حمدان، إن حديث واشنطن بشأن قبول نتنياهو للمقترح المحدث "يثير الغموض" لأنه مغاير لما تم الاتفاق عليه.

حماس: أكدنا للوسطاء أننا لسنا بحاجة لمفاوضات جديدة لوقف إطلاق النار وإنما آلية للتنفيذ

ونقلت رويترز عن القيادي في حماس أسامة حمدان، أنهم أكدوا للوسطاء أنهم ليسوا في حاجة لمفاوضات جديدة لوقف إطلاق النار وإنما آلية للتنفيذ.

بلينكن: أكدت لنتنياهو التزامنا الراسخ بأمن إسرائيل وناقشت معه أن أي تصعيد ليس في مصلحة أي طرف

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، التزام رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الراسخ بأمن إسرائيل وناقشت معه أن أي تصعيد ليس في مصلحة أي طرف.

وقال أنتوني بلينكن، إنه التقى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو؛ لمناقشة الجهود المبذولة لتهدئة التوترات والتوصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار.

أكسيوس: عقبتان رئيسيتان أمام مفاوضات غزة

وأفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي، الاثنين، بوجود "عقبتين رئيسيتين" أمام المفاوضات الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن، الذين تحتجزهم حماس منذ هجوم 7 أكتوبر.

وأوضح المصدر: "عقبتان رئيسيتان في المحادثات: أن تحتفظ إسرائيل بالسيطرة العسكرية على ممر فيلادلفيا على الحدود بين مصر وغزة، والثانية إنشاء آلية لمنع تهريب الأسلحة من جنوب غزة إلى الشمال"، مشيرا إلى أن حركة حماس ترفض المطلبين.

وأضاف: "الجانب الإسرائيلي قدم خلال المحادثات، بناء على أوامر (رئيس وزراء الاحتلال) نتنياهو، خريطة أظهرت أن إسرائيل قلصت بعض قواتها ولكنها ما تزال تنشرها على طول ممر فيلاديلفيا. رفض المصريون هذه الخطة".

وتابع: "نتنياهو أخبر (وزير الخارجية الأمريكي) بلينكن أنه ينوي إرسال رؤساء فريق التفاوض الإسرائيلي إلى قمة أخرى في القاهرة في وقت لاحق من هذا الأسبوع".

وأبرز "أكسيوس" أن "نتنياهو يرفض إعطاء مفاوضيه مساحة كافية لإبرام صفقة".

من جهتها، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن "المصريين رفضوا نقل الموقف الإسرائيلي المتعلق بمحور فيلادلفيا إلى حماس".

وأوضحت: "ستكون مسألة محور فيلادلفيا في قلب المناقشات التي سيجريها بلينكن غدا في القاهرة وسيحاول إيجاد حلول لهذه المسألة ".

وكان بلينكن أعلن، الإثنين، أن نتنياهو أكد له أنه يدعم الاقتراح الأميركي لتقليص الفجوات لوقف إطلاق النار في غزة، وطالب حماس بالموافقة عليه.

وأفاد بلينكن للصحفيين: "خلال اجتماع بنّاء جدا مع رئيس الوزراء نتنياهو اليوم، أكد لي أن اسرائيل توافق على اقتراح تقليص (الفجوات). إنه يدعمه. من واجب حماس الآن أن تفعل الأمر نفسه".

وأضاف: "ما أقوله لحماس ولقيادتها هو أنه إذا كانت مهتمة حقا بالشعب الفلسطيني الذي تزعم بأنها تمثّله بشكل ما، فينبغي أن تقول +نعم+ لهذا الاتفاق، وستعمل على تفاهمات واضحة بشأن كيفية تطبيقه"، وذلك غداة اتهام حماس نتنياهو بعرقلة جهود الوساطة.

ودعت حماس الوسطاء إلى تطبيق مقترح عرضه الرئيس الأميركي جو بايدن في أواخر مايو، واعتبرت أن مقترح تقليص الفجوات "يستجيب لشروط نتنياهو ويتماهى معها"، مشددة على أنه يتحمّل "كامل المسؤولية عن إفشال جهود الوسطاء".