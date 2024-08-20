عاجل - طقس مرعب ومخيف في اليمن.. صواعق رعدية تقتل 14 شخصا وأضرار كبيرة

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أحمد جودة - القاهرة - طقس مرعب ومخيف في اليمن.. صواعق رعدية تقتل 14 شخصا وأضرار كبيرة.. أعلنت مصادر محلية ومسؤولون لوكالة “رويترز”، وفاة ما لا يقل عن 14 شخصًا إثر صواعق رعدية عنيفة تسببت بها أمطار غزيرة وسيول جارفة اجتاحت المنطقة خلال الأيام الأخيرة، في أجواء مأساوية تعصف بمحافظة حجة في شمال غرب اليمن.

صواعق رعدية تضرب اليمن

طقس مرعب ومخيف في اليمن.. صواعق رعدية تقتل 14 شخصا وأضرار كبيرة.. وأوضح عبد الرحمن الملحاني، رئيس عمليات الطوارئ في حجة، أن الصواعق الرعدية تسببت في وفاة ثلاثة أشخاص في مديرية عبس، وثلاثة آخرين في مديرية كحلان عفار، مشيرًا إلى أن 8 أفراد لقوا حتفهم في عدة مديريات أخرى، منها أسلم وبني العوام ووضرة والمفتاح والمحابشة وكشر وقفل شمر والشغادرة.

أمطار غزيرة في اليمن

طقس مرعب ومخيف في اليمن.. صواعق رعدية تقتل 14 شخصا وأضرار كبيرة.. ومنذ بداية أغسطس الجاري، تعرضت محافظة حجة لأمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية وفيضانات شديدة طالت 13 مديرية، وتسببت هذه الظروف في أضرار كبيرة لأكثر من 7200 أسرة، بما في ذلك العديد من الأسر النازحة.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن عشرات اليمنيين لقوا حتفهم جراء صواعق رعدية ضربت عدة محافظات منذ بداية موسم الأمطار في مارس الماضي.