العالم اليوم - رياح خفض الفائدة تضعف الدولار.. أدنى مستوى في 7 أشهر

انتم الان تتابعون خبر رياح خفض الفائدة تضعف الدولار.. أدنى مستوى في 7 أشهر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 20 أغسطس 2024 06:28 صباحاً - استقر الدولار قرب أدنى مستوى في سبعة أشهر، خلال تعاملات الثلاثاء المبكرة، وسط رهانات على أن البنك المركزي الأميركي سيبدأ خفض أسعار الفائدة اعتبارا من الشهر المقبل، فيما يترقب المتعاملون تعليقات لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الجمعة.

رفع ضعف الدولار اليورو إلى أعلى مستوياته هذا العام، بينما استقر الجنيه الإسترليني بالقرب من أعلى مستوى في شهر. كما سجل مؤشر عملات الأسواق الناشئة مستوى مرتفعا قياسيا.

وارتفع الين الياباني قليلا إلى 146.50 مقابل الدولار، ليحوم بالقرب من أعلى مستوى في أسبوعين تقريبا الذي لامسه في الجلسة السابقة ولكن لا يزال بعيدا عن أعلى مستوى في سبعة أشهر عند 141.675 الذي بلغه في بداية أغسطس آب.

وسينصب التركيز هذا الأسبوع على خطاب باول في ندوة جاكسون هول، مما قد يجعل المستثمرين مترددين في وضع رهانات كبيرة قبل الحدث.

وبلغ اليورو في أحدث تداول له 1.1080 دولار اليوم الثلاثاء بعد أن لامس 1.108775 دولار وهو أعلى مستوى له منذ 28 ديسمبر في التعاملات المبكرة. وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة 2.4 بالمئة هذا الشهر في طريقها لتحقيق أقوى أداء شهري لها منذ نوفمبر.

وبحسب بيانات "رويترز"، استقر الجنيه الإسترليني عند 1.2985 دولار في التعاملات المبكرة بعد أن لامس أعلى مستوى في شهر عند 1.2998 دولار في الجلسة السابقة.

واقترب مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات منافسة من أدنى مستوى له منذ الثاني من يناير عند 101.82 اليوم الثلاثاء. وانخفض المؤشر بأكثر من اثنين بالمئة في أغسطس ويتجه للانخفاض للشهر الثاني على التوالي.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.12 بالمئة إلى 0.6725 أمام نظيره الأميركي، في حين لم يطرأ تغير يذكر على الدولار النيوزيلندي عند 0.61135 دولار.