عاجل - هيلاري كلينتون تدعم كامالا هاريس وتفتح النار على ترامب وتوجه رسالة لـ "بايدن"

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أحمد جودة - القاهرة - شاركت هيلاري كلينتون وزير الخارجية الأمريكي سابقًا، اليوم، بمؤتمر الحزب الديمقراطي في شيكاغو، لدعم مرشحة الرئاسة الأمريكية كامالا هاريس، نائب رئيس الولايات المتحدة حاليًا، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ضد دونالد ترامب رئيس أمريكا السابق.

هيلاري كلينتون تدعم كامالا هاريس وتفتح النار على ترامب وتوجه رسالة لـ "بايدن"

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في السطور التالية أبرز ما جاء في كلمة هيلاري كلينتون، وإليكم أبرز ما قالته في نقاط وجاءت كما يلي:

الخيار الذي نواجهه في هذه الانتخابات هو الانقسام أو الاتحاد ولا يمكن أن نستسلم أبدا.

كامالا هاريس تعمل من أجل الشعب وهذا شيء لن يفهمه دونالد ترامب أبدا.

دونالد ترامب أول شخص يترشح للرئاسة وهو مدان بنحو 34 تهمة.

ترامب يهتم بنفسه فقط لكن هاريس تهتم بالأسر الأمريكية.

كامالا هاريس ستقاتل من أجل خفض التكاليف وتوفير وظائف جديدة.

دعونا نوصل كاملا هاريس وتيم والز للبيت الأبيض.

كامالا هاريس تتمتع بالشخصية والخبرة والرؤية لقيادتنا إلى الأمام.

نسير باتجاه فصل جديد نكتبه في التاريخ الأمريكي.

نشكر جو بايدن على كل جهوده التي قدمها للولايات المتحدة.

"هاريس" بمؤتمر الحزب الديمقراطي بشيكاغو: سنتحد في نوفمبر المقبل ولدينا ما يوحدنا أكثر

وأعلنت مرشحة الرئاسة كامالا هاريس، نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الحالي، خلال مؤتمر الحزب الديمقراطي بشيكاغو، اتحادهم في نوفمبر المقبل، والمضي قدما، مؤكدة أن لديهم ما يوحدهم أكثر مما يقسمهم.

السيناتور بيرني ساندرز يوجه رسالة لـ كامالا هاريس تخص إسرائيل ويفتح النار على بايدن

من ناحية أخرى، أكد السيناتور بيرني ساندرز عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي، أنه يأمل أن تسير كامالا هاريس في اتجاه وقف المساعدات العسكرية لإسرائيل.

وقال عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن مخطئ بشأن إسرائيل ولا ينبغي دعم حكومة يمينية وعنصرية بقيادة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ماديا.