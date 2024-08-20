نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - بايدن: ترامب سيكتشف قوة الصوت النسائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بينما كانت قاعة المؤتمر الوطني الديمقراطي في شيكاغو تعج بهتافات الحضور، ألقى الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن خطابًا مؤثرًا بعد أن قدمته ابنته آشلي. وأمام الحشد المتحمس، عبر بايدن عن محبته للحضور قائلًا "أحبكم"، مشددًا على عدم وجود مكان للعنف والكراهية في الولايات المتحدة وحث الناخبين على حماية الديمقراطية في لحظة حاسمة.

وأضاف بايدن أن أميركا تقف عند مفترق طرق وأن القرارات الحالية ستحدد مستقبل الأمة لسنوات قادمة. ودعا الأمريكيين للاستعداد لدعم كامالا هاريس وتيم والز، معتبرًا أن البلد في معركة على روح الولايات المتحدة. وفي ظل التصفيق الحار، شدد على أهمية التصويت في الانتخابات المقبلة.

وفي سياق حديثه عن الرئيس السابق دونالد ترامب، انتقد بايدن تأييد اليمين المتطرف له وذكر أنه قرر الترشح بعد مشاهدة المتطرفين يتظاهرون بشعارات نازية. واعتبر أن ترامب كان يصف المتطرفين بـ "الجيدين"، ووجه اللوم له على الترويج لأكاذيب بشأن الحدود والاتجار بالمهاجرين. كما أشار إلى إنجازات إدارته على الصعيد الاقتصادي، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تشهد أقوى اقتصاد بعد جائحة كورونا، وأن حكومته كانت الأكثر تنوعًا وشمولية. وختم بايدن بالإشارة إلى أن ترامب سيكتشف قريبًا قوة الصوت النسائي في الانتخابات المقبلة.