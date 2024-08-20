بايدن: اختيار كامالا هاريس لمنصب نائب الرئيس أفضل قرار اتخذته

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أحمد جودة - القاهرة - وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن اختياره لكامالا هاريس كمرشحة لمنصب نائب الرئيس بأنه "أفضل قرار اتخذته" خلال فترة رئاسته.

وأكد بايدن أن هاريس كانت شريكًا مثاليًا في القيادة، حيث أظهرت قدرة فائقة على التعامل مع التحديات السياسية والاقتصادية. وأشار إلى أن هاريس لم تكن فقط عونًا له في اتخاذ القرارات الحيوية، بل كانت أيضًا رمزًا للتنوع والشمولية في الإدارة. وبفضل مهاراتها وكفاءتها، أسهمت هاريس بشكل كبير في تعزيز قيم الديمقراطية وبناء مستقبل أفضل للبلاد.

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن اختياره لكامالا هاريس كمرشحة لمنصب نائب الرئيس بأنه "أفضل قرار اتخذته"

مرحلة حاسمة

أكد الرئيس الأمريكي، أن الولايات المتحدة تواجه مرحلة حاسمة، حيث ستحدد القرارات المتخذة اليوم مسار الأمة لسنوات قادمة. دعا المواطنين الأمريكيين إلى الاستعداد لدعم كامالا هاريس وتيم والز، مشددًا على أن البلاد في صراع حقيقي من أجل الحفاظ على روحها الوطنية. ومع تصاعد التصفيق، شدد بايدن على أهمية المشاركة الفعالة في الانتخابات القادمة.

وفيما يتعلق بانتقاداته للرئيس السابق دونالد ترامب، نوه بايدن إلى دعم ترامب للتيارات اليمينية المتطرفة، موضحًا أنه قرر الترشح بعد رؤية هذه الجماعات تتظاهر بشعارات نازية. كما لام ترامب على تقديم المتطرفين بشكل إيجابي ونشر أكاذيب بشأن قضايا الحدود والمهاجرين. بالإضافة إلى ذلك، أبرز بايدن إنجازات إدارته الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الأمريكي أصبح الأقوى بعد جائحة كورونا، وأن حكومته تميزت بالتنوع والشمولية. وفي ختام خطابه، أعرب بايدن عن يقينه بأن ترامب سيتفاجأ بالقوة الكبيرة للتصويت النسائي في الانتخابات المقبلة.