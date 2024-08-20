العالم اليوم - والدة محتجز إسرائيلي تفجر مفاجأة "التوليفة السياسية"

انتم الان تتابعون خبر والدة محتجز إسرائيلي تفجر مفاجأة "التوليفة السياسية" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 20 أغسطس 2024 02:30 مساءً - قالت والدة أحد المحتجزين الإسرائيليين إن رئيس الموساد دافيد برنياع أخبرها قبل فترة أنه في "التوليفة السياسية الحالية من غير الممكن أن تحدث صفقة يعود بموجبها الرهائن".

وردا على هذه التصريحات، صدر بيان عن مكتب رئاسة الوزراء باسم الموساد، جاء فيه: "الأقوال التي نسبت لرئيس الموساد لم تصدر عنه بأي شكل من الأشكال".

وأضاف: "في لقائه مع عيناف تسينغواكر لم يتطرق رئيس الموساد لأي توليفة سياسية فيما يتعلق بالمفاوضات كما يدعون".

وتابع: "رئيس الموساد مستمر في جهوده للتوصل إلى إطلاق سراح المخطوفات والمخطوفين في أقرب وقت".

يشار إلى أن مسلحو حماس كانوا قد اقتادوا 251 محتجزا إلى داخل القطاع إثر الهجوم الذي استهدف مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر الماضي، ما زال 114 منهم في غزة، بينهم 42 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم قتلوا.