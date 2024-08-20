نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايدن: ترامب ديكتاتور وهاريس رئيسة وحرب غزة يجب أن تقف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، إن الرئيس السابق دونالد ترامب جعل أميركا دولة فاشلة، مشيرا إلى أنه يثق بفوز نائبته كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف في بايدن في مؤتمر للحزب الديمقراطي:

نؤمن بأن التقدم مازال ممكنا، حافظنا على الديمقراطية ويجب علينا أن نظل.

ينبغي الإصرار على حماية أميركا والعالم على مدى عقود مقبلة.

يجب الوقوف بوجه التطرف ونهتم بالحفاظ على بلدنا ووحدتنا.

دونالد ترامب يقول أننا قد نسعى إلى تقسيم الناس إلى طرفين.

لا نية لي للعودة إلى الانتخابات.

نهتم بالأمة الأميركية داخل البلد وخارجها، بصفتي الرئيس فأنا مصمم على حماية بلدنا وديمقراطيتنا.

أنا رئيس لكل الأميركيين سواء أحبوني أم لا، يجب إظهار تلك الروح والقوة لأن وظيفة الرئيس هو أن يكون رئيسا حاميا للأميركيين كلهم، وهذا ما عملت عليه على مدى السنوات الأربع الماضية.

مثال على ذلك، ما واجهناه أثناء كوفيد والأزمة الاقتصادية التي رافقتها وكيف تصدينا لها، التضخم ينخفض يوما بعد يوم.

أمامنا الكثير مما ينبغي فعله من الآن حتى وقت الانتخابات.

بدأت عضوا شابا في مجلس النواب وكنت أدافع عن مصالح بلادنا وشعبنا.

صرت رئيسا اخترت هاريس كنائبة لي، أتوقع أن تكون الفائزة في الانتخابات المقبلة.

كيف يكون لنا أن نحافظ على أقوى اقتصاد ما لم يكون لدينا أكبر بنى تحتية في العالم.

نهتم بتنمية اقتصادنا ونسعى لتحقيق حياة أفضل في أميركا.

نحن أقوى أمة في العالم ونقوده في العلوم والتكنولوجيا، استطعنا توفير ملايين الوظائف في مجال الصناعة الإلكترونية.

استعادت أميركا مكانتها في التصنيع.

ترامب تسبب بأن تكون أميركا دولة فاشلة.

أنا وهاريس حققنا أكبر إدخار للاقتصاد واستطعنا تقليل نسبة الجرائم إلى أقل مستوى منذ 50 سنة.

ترامب يضع نفسه أولا، لا ينبغي له أن يشيطن المهاجرين فهذا يشوه بلدنا.

أنا وهاريس نحمي حدود بلدنا، نؤمن بحماية حريتكم وأصواتكم في أن تحبوا وتختاروا من تشاؤوا.

أحب بلدي أكثر من منصبي.

كامالا ستكون رئيسة الولايات المتحدة وستسمر في الحفاظ على حقوق العمال والأسرة.

يقول ترامب إنه لن يقبل بالنتيجة إذا لم يفز، وهذا لا يقوله إلا ديكتاتور.



الصراع مع روسيا

كان الروس يستطيعون احتلال كييف في 3 أيام لولا وقوفنا في وجههم ودعمنا أوكرانيا.

عملنا ما بوسعنا لإعادة أبنائنا من أيدي الروس.



غزة