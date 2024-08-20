العالم اليوم - رصد جسم غامض يتحرك عبر مجرتنا بسرعة فائقة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 20 أغسطس 2024 03:24 مساءً - كشفت وكالة ناسا عن تحرك جسم ضخم فائق السرعة عبر مجرة درب التبانة التي ينتمي إليها كوكب الأرض بسرعة فائقة.

وذكر علماء الوكالة أن الجسم الغامض يتحرك بسرعة تبلغ مليون ميل في الساعة عندما رصدوه على بعد أكثر من 400 سنة ضوئية من الأرض، وتساوي السنة الضوئية ستة تريليونات ميل، بحسب ما أفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ولم يحدد الخبراء ماهية الجسم السماوي المكتشف حديثا، فقد تكهنوا بأنه "قزم بني"، وهو نجم أكبر من الكوكب ولكنه يفتقر إلى الكتلة اللازمة لدعم الاندماج النووي طويل الأمد في قلبه مثل شمس الأرض.

وفقا لوكالة ناسا، فإن الجسم يزيد حجمه عن 27306 ضعف حجم الأرض ويندفع بسرعة كبيرة عبر مجرتنا لدرجة أنه قد ينفصل عن مجرة درب التبانة.

وقال العالم المواطن الألماني مارتن كاباتنيك، وهو عضو قديم في برنامج "عوالم الفناء الخلفي" التابع لوكالة ناسا، في بيان: "لا أستطيع وصف مستوى الإثارة"

واعترف الباحث المقيم في نورمبرغ بألمانيا: "عندما رأيت لأول مرة مدى سرعته، كنت مقتنعا أنه يجب أن يكون قد تم الإبلاغ عنه بالفعل".

ويعمل علماء على رصد هذا الجسم ومحاولته فهمه بشكل أفضل خاصة كيفية تحركه بهذه السرعة المذهلة.