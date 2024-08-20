العالم اليوم - رويترز: اتفاق شركة BP مع العراق سيستند لنموذج تقاسم الأرباح

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 20 أغسطس 2024 04:22 مساءً - صرح مسؤولان بوزارة النفط العراقية لوكالة "رويترز"إن اتفاقا مع شركة بي.بي لتطوير حقول نفط وغاز في كركوك سيستند إلى نموذج تقاسم الأرباح، وإن من المتوقع التوصل إلى اتفاق نهائي بحلول نهاية العام الجاري.

ووقّع العراق وبي.بي اتفاقا مبدئيا هذا الشهر لتطوير أربعة حقول للنفط والغاز في منطقة كركوك بشمال العراق، وهي منطقة تشير تقديرات بي.بي إلى أنه يمكن استخراج نحو تسعة مليارات برميل من النفط منها.

وقال المسؤولان إن من المتوقع أن توقع الوزارة وشركة بي.بي، التي تعود إلى المنطقة بعد غياب دام لنحو خمس سنوات،اتفاقا لن يُكشف عن بنوده هذا الأسبوع وإن العراق سيسلم بموجبه حزمة البيانات الخاصة بحقول كركوك الأربعة ومنشآتها.

وتحدث المسؤولان شريطة عدم الكشف عن هويتيهما لأنهما غير مخولين بالحديث إلى الصحافة.

ولم ترد بي.بي بعد على طلب للتعليق.

وانسحبت بي.بي في أواخر عام 2019 من المنطقة بعد انتهاء عقد الخدمة المبرم في 2013 دون التوصل إلى اتفاق على توسعة الحقل.