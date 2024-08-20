العالم اليوم - حماس: تصريحات بايدن "ضوء أخضر" لإسرائيل لمواصلة الحرب

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 20 أغسطس 2024 04:22 مساءً - اعتبرت حركة حماس، الثلاثاء، أن تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن التي اتهم فيها الحركة بأنها "تتراجع" عن خطة التسوية في غزة، هي "ادعاءات مضلّلة".

وقالت الحركة في بيان "تابعنا باستغرابٍ واستهجان شديدين، التصريحات الصادرة عن بايدن والتي ادعى فيها أن الحركة تتراجع عن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بعد ساعات من دعوة وزير خارجيته أنتوني بلينكن للحركة للقبول بالمقترح الأخير".

وقال الرئيس الأميركي للصحفيين في مطار شيكاغو بعد إلقائه كلمة خلال المؤتمر الوطني الديموقراطي إن التسوية المقترحة من أجل إحلال هدنة في قطاع غزة "ما زالت مطروحة، لكن لا يمكن التكهن بأي شيء"، مضيفاً أن "إسرائيل تقول أن بإمكانها التوصل إلى نتيجة، حماس تتراجع الآن".

واعتبرت حماس في بيانها أن "تصريحات بايدن وبلينكن هي ادعاءات مضلّلة، ولا تعكس حقيقة موقف الحركة الحريص على الوصول إلى وقفٍ للعدوان".

وأضافت: "هذه التصريحات تأتي في إطار الانحياز الأميركي الكامل لإسرائيل، التصريحات ضوء أخضر أميركي متجدّد، لحكومة المتطرفين لارتكاب المزيد من الجرائم بحقّ المدنيين العزّل، وسعياً وراء أهداف إبادة وتهجير شعبنا".

ووصل بلينكن، الثلاثاء، إلى مصر لمواصلة جولته الرامية إلى إقناع إسرائيل وحركة حماس بالموافقة على تسوية تنص على هدنة في قطاع غزة وتبادل رهائن إسرائيليين ومعتقلين فلسطينيين.

وبعد جولة مفاوضات أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة الأسبوع الماضي، تتمسّك الحركة الفلسطينية بتنفيذ الخطة التي أعلنها بايدن نهاية مايو، ودعت الوسطاء إلى "إلزام الاحتلال بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه".

نصّ مقترح بايدن في مرحلة أولى على هدنة مدتها ستة أسابيع يرافقها انسحاب إسرائيلي من المناطق المأهولة في غزة والإفراج عن رهائن، وتتضمن مرحلتها الثانية انسحابا إسرائيليا كاملا من القطاع.