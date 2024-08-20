العالم اليوم - مصدر عسكري ليبي ينفي وقوع مناوشات مع حرس الحدود الجزائري

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 20 أغسطس 2024 06:24 مساءً - نفى مصدر عسكري ليبي صحة الأنباء المتداولة حول وقوع مناوشات بين قوات الجيش الوطني الليبي وحرس الحدود الجزائري.

وكانت صفحات على "فيسبوك" تداولت مقطع فيديو زعمت أنه لعناصر من الجيش الليبي في نقطة لحرس الحدود الجزائري.

وقال المصدر، في تصريح لـ"دوت الخليج"، أن مقطع الفيديو قديم ويعود إلى شهر أكتوبر 2023، والتقط في المعبر الحدودي "الدبداب" المشترك بين ليبيا والجزائر.

تعزيزات لتأمين الحدود

وأوضح المسؤول الإعلامي بالجيش الليبي عقيلة الصابر إن الجيش دفع بوحدات لأجل تأمين الحدود الجنوبية الغربية مع كل من النيجر والجزائر منذ عدة أيام.

وجاء تداول تلك "الشائعات" ومقطع الفيديو المزعوم بالتزامن مع نشاط الجيش من أجل تأمين تلك الحدود وإنهاء ظاهرة التهريب بكل أشكالها، التي تنشط بشكل واضح فيما يسمى بـ"مثلث السلفادور" المنحصر في المنطقة بين ليبيا والجزائر والنيجر.

وأكد الصابر استمرار الجيش في مهمته من أجل تأمين الحدود الجنوبية، حيث يتواصل الدفع بالدوريات الصحراوية لتمشيط نطاق شاسع من الأراضي، انطلاقا من مدينة غات، ووصولاً إلى منطقة إيسين الحدودية، وبوابة تخرخوري ونقطة إيمنغ الحيوية، ثم منها إلى إناي وتلمسين وحتي بوابة 45 العوينات.