نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أذربيجان تطلب رسميا الانضمام إلى مجموعة "بريكس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن رئيس الدائرة الصحفية في وزارة الخارجية الأذربيجانية، أيخان حاجي زاده، اليوم الثلاثاء، أن أذربيجان قدمت طلبًا رسميًا للانضمام إلى مجموعة "بريكس".

وفي بداية شهر يوليو الماضي اعتمدت أذربيجان والصين إعلانًا مشتركًا بشأن إقامة شراكة استراتيجية، أعرب فيه الجانب الأذربيجاني عن رغبته في الانضمام إلى "بريكس"، ورحب الجانب الصيني بالتفاعل مع باكو، وفقًا لما ذكرته "سبوتنيك".

وأصبحت روسيا، في الأول من يناير الماضي، رئيسة مجموعة "بريكس"، وتعمل في رئاستها الحالية للمجموعة تحت شعار "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالمي العادل"، وتنظّم روسيا كجزء من رئاستها للمجموعة، أكثر من 200 حدث سياسي واقتصادي واجتماعي في البلاد.

وتشكلت مجموعة "بريكس" من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، لكن في الآونة الأخيرة أعربت 23 دولة عن رغبتها في الانضمام إلى التحالف الاقتصادي.