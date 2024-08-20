نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الولايات المتحدة توافق على صفقة محتملة لبيع قوارب إلى تونس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة وافقت على صفقة محتملة لبيع قوارب من طراز "سيف أركانجل" ومعدات مرتبطة بها إلى تونس بتكلفة تقدر بنحو 110 ملايين دولار.

البنتاجون: تعديل تموضع القوات الأمريكية بالشرق الأوسط تحسبا لتصعيد إيران

وقال البنتاجون اليوم الثلاثاء، إنه عدل تموضع القوات الأمريكية بالشرق الأوسط تحسبا لأي تصعيد من إيران أو وكلائها وللمساعدة في الدفاع عن إسرائيل.

أضاف: لدينا أكثر من 30 ألفا من قواتنا بالشرق الأوسط يعملون مع شركاء وحلفاء متعددين ولا ننظر في تغيير ذلك".

وقال عضو المجلس السياسي لحركة النجباء في العراق حيدر اللامي لصحيفة "ذا ناشيونال"، اليوم الثلاثاء، إنه مع انتهاء الهدنة كل الخيارات متاحة أمام المقاومة لاستهداف القواعد الأميركية بالعراق".

وأضاف اللامي: هناك مماطلة من قبل واشنطن خلال المحادثات مع الحكومة العراقية بشأن انسحاب القوات الأميركية".

وفي وقت سابق، قال اللامي إن "المقاومة بالعراق قصفت قاعدة عين الأسد قبل أيام"، لافتًا إلى أن "الأيام المقبلة ستشهد ضربات نوعية من المقاومة العراقية وستفاجئ العدو في داخل العراق وخارجه".

وذكر اللامي أن "محور المقاومة على استعداد لكل الاحتمالات في جميع المناطق".